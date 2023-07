O Spezia mudou o escudo e os adeptos não gostaram: “Horrível”, “parece um símbolo neonazi”

A ligação de um adepto ao escudo do seu clube é algo que não se deve subestimar, nem mesmo nestes dias de futebol globalizado. Ainda na última semana, os sócios do Atlético Madrid votaram pelo regresso ao símbolo clássico, mudado em 2017 sem na altura se tomar o pulso à afición colchonera. Sentidos, os sócios exigiram ter algo a dizer e a recusa do novo escudo, mais do que por sensibilidades estéticas, cresceu porque estes se sentiram afastados das decisões.

O Spezia, clube italiano de propriedade norte-americana e que procura um novo fôlego depois da descida à Serie B, parece não ter aprendido a lição. Com grande fanfarra, a equipa da cidade costeira da região da Ligúria, anunciou uma nova imagem e um novo símbolo, abandonando o formato redondo para apresentar um escudo em que se pode descortinar uma águia estilizada com um “S” e um “C” nas asas, como referência ao nome oficial: Spezia Calcio.

No site oficial um longo texto explica o novo logo: fala de uma “nova identidade visual” que é “porta-voz dos valores identitários do clube e, ao mesmo tempo, do vínculo inseparável com a cidade e o território”. Sublinha ainda o “entorno gráfico, inovador, minimalista, geométrico e moderno”, que representa uma importante decisão no “caminho de renovação e crescimento do Spezia Calcio”. E a presença da águia, o símbolo histórico do clube. “As letras S e C, a partir de quatro formas geométricas inspiradas na proa de um barco, são símbolo de novos horizontes e progresso e fundem-se para formar uma âncora no extremo inferior, símbolo de lugar de respeito e vínculo com a tradição, tudo unido no escudo”, pode ainda ler-se no texto, entre outras justificações.

O grande esforço na hora de dar explicações não ajudaram, no entanto, a convencer os adeptos do clube detido por Robert Platek, empresário norte-americano que também é proprietário do Casa Pia. De acordo com a agência italiana ANSA, as críticas ao novo símbolo encheram as páginas do clube.

“Horrível”, “parece um símbolo neonazi”, “ofende a história da nossa cidade” são alguns dos comentários de quem encontrou no novo símbolo do Spezia uma linguagem gráfica semelhante a movimentos de extrema direita - de recordar que a águia era um dos elementos em destaque no símbolo do Partido Nazi.

Diz a ANSA que já está em marcha uma recolha de assinaturas na plataforma change.org para exigir à administração do Spezia que dê um passo atrás. Nela pode ler-se: “Não se pode pisar um símbolo com mais de 100 anos que fez história do Spezia”. Os sócios querem voltar a ter poder e se assim for o novo símbolo do Spezia não durará muito.