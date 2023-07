O cargo é interino, mas Hannah Dingley faz história ao tornar-se na primeira mulher a treinar um clube de futebol profissional em Inglaterra

Desde 2010 que o Forest Green Rovers é um clube especial. Comprado por Dale Vince, empresário da área da energia verde, o centenário emblema da zona de Gloucestershire vem fazendo o seu caminho para se tornar totalmente ecológico e respeitador do meio ambiente.

A equipa, que se diz “o primeiro clube vegan do mundo”, fomenta a alimentação sem recurso a animais, por exemplo, nos comes e bebes no seu estádio, e é um projeto totalmente neutro a nível de pegada de carbono. No New Lawn, onde jogam, a relva é sustentável, não são utilizados pesticidas para a deixar mais viçosa e é regada com água aproveitada da chuva. Há painéis solares um pouco por todo o lado e o autocarro que transporta os jogadores é eléctrico.

O segundo maior acionista do clube, que na temporada passada desceu da League One para a League Two da pirâmide do futebol profissional inglês, é um nome que não é desconhecido para os portugueses: trata-se de Hector Bellerín, também ele vegan, que na última temporada jogou no Sporting.

Mas não é só na sua abordagem ao ambiente que o Forest Green Rovers quer entrar na história. O “clube mais verde do mundo”, epíteto cunhado não só pela FIFA mas também pelas próprias Nações Unidas, pode também tornar-se no menos desigual de Inglaterra em matéria de género: na terça-feira, anunciou que Hannah Dingley será a treinadora da primeira equipa.

O cargo é apenas interino, mas a história está feita, já que até hoje nenhuma mulher havia sido escolhida como treinadora principal de uma equipa profissional masculina na pátria do futebol.

Hannah Dingley é a responsável máxima pela academia do Forest Green Rovers desde 2019, também ela a única mulher com tal cargo no futebol inglês. Em 2021, lançou a academia para jovens jogadoras do clube.

“A Hannah foi a escolha natural para ser a treinadora interina da primeira equipa - fez um trabalho fantástico na nossa academia e está alinhada com os valores do nosso clube”, afirmou Dale Vince, que frisou que a escolha foi feita numa base de “mérito”.

Já a treinadora de origem galesa sublinhou o “entusiasmo” por este passo na carreira. “Fico muito grata pela oportunidade de dar um passo em frente e liderar este clube progressista e com um pensamento virado para a frente”, reiterou a treinadora de 39 anos.

Dingley já estará no banco do Forest Green Rovers esta quarta-feira, num encontro de preparação com o Melksham Town.