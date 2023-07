Luis Enrique igualzinho a ele próprio na apresentação pelo PSG: gargalhada, humor e promessas de futebol para a frente

Numa variação da versão vigente no mundo inteiro, há duas certezas nesta vida: a obsessão do Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões e o humor descomplexado de Luis Enrique. O treinador espanhol foi apresentado esta quarta-feira como novo treinador do clube parisiense, agora órfão de Lionel Messi, quem sabe assim será também relativamente a Kylian Mbappé e Neymar.

“Bonjour”, começou por dizer o antigo selecionador espanhol, o tal inovador que, durante a estadia de Espanha em Doha, fez diretos no Twitch todas as noites do Campeonato do Mundo. A certa altura, dando de barato que não entende o idioma daquela gente que enchia a sala da conferência de imprensa, disse: “Vai estar tudo perfeito porque não entendo um ca$%&#!”. E desmanchou-se a rir ao seu jeito. “Podem dizer o que quiserem que vai haver bom ambiente”, disse ainda, lamentando-se por não apresentar um francês melhor nas três primeiras frases que atirou. A professora foi a mulher, que fala o idioma muito bem, segundo o técnico informou.

Depois de cinco anos no banco da seleção espanhola, onde alcançou as meias-finais do Campeonato da Europa, Luis Enrique volta ao banco de um importante clube, tendo assinado por dois anos com o PSG. A história deste asturiano, marcada indelevelmente pela perda da filha Xana, que o fez num primeiro momento renunciar ao comando da seleção, começou no Barça B, onde jogou oito anos. Depois, seguiram-se passagens por Roma, Celta de Vigo e o regresso ao Camp Nou, onde conquistou o memorável triplete, arquitetando uma equipa que gerou um debate por dar mais protagonismo aos três avançados (Messi, Neymar, Suárez) do que aos médios, como na era do triplete de Pep Guardiola.

Luis Enrique, nascido em Gijón há 53 anos e adepto do Sporting local, até foi responsável pela eliminação do PSG da Champions em duas ocasiões, em 2015 e 2017. Na primeira vez, depois de duas exibições especiais de Neymar pelos blaugrana, o embate aconteceu nos quartos de final e terminou com 5-1 no agregado. A segunda vez foi mais memorável. Ao 4-0 dos franceses no Parque dos Príncipes, o Barça respondeu com um 6-1 em casa, novamente com um Neymar magistral. Será que voltaremos a ter em Paris a reedição dessa dupla?

JOSEP LAGO

O presidente do clube detido pelo Catar, Nasser al-Khelaifi, que afirmou não estar interessado em perder Mbappé em 2024 a custo zero, explicou o recrutamento do novo treinador, que sucede agora a Christophe Galtier, um homem com problemas com a justiça por discriminação de jogadores. “Não o trouxemos porque ganhou, mas pela forma como o fez. O Luis Enrique representa o melhor estilo de futebol do mundo, um estilo ofensivo.”

O “El País” dá conta de que uma das primeiras questões para os protagonistas na sala da nova cidade desportiva do PSG, em Poissy, prendeu-se com a definição de responsabilidades na área desportiva. Afinal, quem manda? Segundo a imprensa francesa, o português Luís Campos, um diretor e conselheiro do presidente, não estaria muito de acordo com esta contratação, preferindo nomes como José Mourinho ou Thiago Motta.

O novo treinador do crónico campeão de França será assistido por Rafel Pol, Aitor Unzué e o psicólogo Joaquín Valdés. No currículo, o asturiano conta com duas La Ligas, três Copas do Rei, uma Supertaça de Espanha, uma Liga dos Campeões, uma Supertaça Europeia e um Mundial de clubes. Em 2015, sem surpresa, foi nomeado o melhor treinador do mundo pela FIFA.

Sobre a tal navalha em cima da cabeça, ou seja, sobre a luta eterna pela conquista da Liga dos Campeões, Luis Enrique aceitou muito bem o que vem com isso. “Adoro essa pressão, há umas 10 equipas com um nível parecido e com o mesmo sonho. Às vezes, é injusto porque são detalhes que te deixam fora. Faremos o melhor possível”, prometeu, informando que ainda não esteve com Neymar, mas sim com Nuno Mendes, o canhoto internacional português.

Campeão nove vezes nos últimos 11 anos, o PSG já garantiu as contratações de Manuel Ugarte, do Sporting, Lucas Hernández, Kang-in Lee, Marco Asensio, Milan Skriniar e Cher Ndour, do Benfica.

“A mentalidade de jogo ofensivo é inegociável”, confessou o espanhol. “Tens de adaptar-te às características dos jogadores e, como treinador, estou certo que eles vão desfrutar. Há um estilo de jogo claro e queremos que todos se divirtam a cada semana.”