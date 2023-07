“Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp!!!”: um dos melhores golos de sempre em Mundiais aconteceu há 25 anos

O faiscante jogo entre Argentina e Países Baixos, nos quartos de final do Catar 2022, fez muitos de nós sacar o pó dos arquivos de duelos antigos. A final de 1978 era obrigatória, mas porventura muito mais fresco na lembrança estava aquela partida em 1998. Como esquecer o futebol enérgico de Edgar Davids, a arte de Ariel Ortega, os pormenores do assombroso Patrick Kluivert e o potrero que escorria das botas de Juan Sebastián Verón?

Ainda mais avassalador do que tudo isso, por tudo o que representou, foi o que aconteceu no minuto 89 daquele já clássico do futebol internacional, também nos quartos de final do torneio em França. Frank de Boer, com aquela canhota calibrada, conduziu a bola para uma zona fronteiriça. Depois, levantou a cabeça e bateu nela com a certeza com que fazem os magos. A técnica a bater na bola pertence a uma secreta e deslumbrante comunidade de escolhidos pelos sábios do oculto.

“Primeiro, foi o contacto visual com o Frank de Boer”, contou muitos anos depois, numa entrevista à “FourFourTwo”, Bergkamp, o mago de Highbury Park. “Depois, o sprint, afastando-me uns metros do defesa”, continuou. Roberto Ayala era o líbero a vigiar as aventuras fora de horas, num duelo que já ninguém contava que não fosse para o angustiante e maravilhoso prolongamento, ainda por cima no Vélodrome, debaixo do sol marselhês.

“A bola está a vir por cima do meu ombro”, continuou Dennis, despindo todo e cada segundo daquele ato angelical. “Corri em linha reta, saltei para encontrar a bola, deixando-a morta.” OK. O homicídio voluntário, perpetrado por um homem cheio de feitiços, foi desejável e muito bem aceite por toda a gente.

“O segundo toque foi para dentro, para garantir que eliminava o Ayala e que tinha um ângulo melhor para a baliza. Eu apontei ao poste mais distante e fiz a curva. Depois do segundo toque na bola, eu sabia que nada poderia correr mal. Sem hipótese!”, disse. Palavra de mágico.

E a bola, tocada com a parte exterior de uma qualquer pata de veludo, entrou na baliza de Carlos Roa, levando ao delírio um jornalista neerlandês que narrava o jogo para um canal nacional. O golo que colocou os Países Baixos nas semifinais do Campeonato do Mundo, deixando pelo caminho os rapazes de Daniel Passarella, como Gabriel Omar Batistuta, Claudio López e Roberto Sensini.

“Nunca joguei o jogo perfeito”, confessou Bergkamp, “mas aquele momento em si foi, penso eu, perfeito”. O criativo celebrou efusivamente, colocou as mãos no rosto e deitou-se no jardim do Vélodrome com Patrick Kluivert.

A um canal televisivo argentino, algum tempo depois também, Roberto Ayala admitiu qual foi o problema. “O erro não esteve na área, o erro esteve em não ler um pelotazo de 40 metros”, isto é, uma bola longa que partiu quase de outro código postal.

Desgostoso, o antigo adjunto de Jorge Valdano, Ángel Cappa, defendeu o seguinte: “A Holanda jogou como deveria fazer a Argentina, a tocar na bola, atacando e abrindo o campo. Eles aprenderam isto e incorporaram-no desde a época de [Johan] Cruijff, mas o futebolista argentino sente-o desde os tempos imemoriais, e é incrível que ele perca a fé no seu jogo”. César Luis Menotti, o selecionador campeão do mundo que bateu a Holanda na final de 1978, sentenciou que a sua Argentina jogou “à italiana”, o que, conhecendo a figura, é quase um insulto.

Dennis Bergkamp, esse, nunca esqueceu de onde veio e depois daquele golo foi invadido por um sentimento singular. Foi a infância que o inspirou a laborar aquele pedaço de magia. “A minha reação foi emocional porque eu lembrei-me dos sonhos que tive quando tinha sete ou oito anos.” O episódio aconteceu em 4 de julho de 1998, há exatamente 25 anos.