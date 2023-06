Sócios 1, futebol moderno 0: adeptos do Atlético Madrid votam para clube recuperar o escudo anterior

Os adeptos são normalmente criaturas nostálgicas. Tudo o que está à volta do seu clube remete para uma identidade, para quem são ou como se sentem representados. Exigem, muitas vezes ou idealmente, o respeito pelo passado. O equipamento é importante. A farda celebratória que remete para outras décadas seduz porque lhes devolve algum tipo de grandeza. A cor do escudo na camisola é importante. O escudo é importante. E foi isso que mudou, no Atlético Madrid, em 2017, sem os tais fervorosos adeptos terem voto na matéria. Mas essa história mudou esta sexta-feira.

Com a participação de 77.690 sócios, finalmente ouvidos sobre essa opção, o clube terá agora de acatar a voz do povo e regressar ao anterior escudo, que pontificou entre 1947 e 2017, exibido portanto por futebolistas portugueses como Paulo Futre, Hugo Leal, Dani, Simão Sabrosa e Tiago e outros. Com 68.984 votos a favor e 8.796 contra, o Atlético Madrid confirmou que terá um outro escudo nas camisolas listadas a branco e vermelho.

Durante os dias que antecederam esta votação, nomes incontornáveis como Diego Simeone, o atual treinador, Koke, o capitão, e antigas figuras como Fernando Torres, Paulo Futre, Kiko, David Villa e Tiago deixaram claro de que lado estavam nesta contenda. Queriam de volta o escudo sonegado em 2017, um ano que também marcou a mudança do Vicente Calderón para o novíssimo e despido de alma Wanda Metropolitano.

Por que razão os adeptos do clube rejeitaram o atual escudo? “Se o Atlético tivesse justificado, em 2017, que a mudança de escudo foi motivada apenas por razões económicas, não teria havido tanta confusão”, explicou ao jornal “Relevo” Javier Laguna, do grupo Los 50, uma associação que trabalha a favor da história do clube, defendendo que a alteração das cores foi decisiva para o enfado.

“Há pessoas que podem gostar do escudo atual, mas a coisa mais inteligente a fazer era consultar os adeptos, como estão a fazer agora”, defendeu.

Tony Marshall - EMPICS

Como escreve o “El País” esta sexta-feira, a massa associativa daquele clube nunca esteve convencida com o tema. E o ruído era notório numa das bancadas do estádio. “No escudo não se toca”, ouvia-se saído das gargantas da claque Frente Atlético. O diário espanhol coloca este acontecimento como uma vitória do adepto contra a lei fria e desalmada das Sociedades Anónimas Desportivas do futebol moderno. Este evento teve o mérito de dar centralidade ao adepto.

Quando o clube alterou o escudo no já longínquo 2017, no site oficial era explicada a decisão: “O símbolo que os nossos jogadores usarão ao peito na próxima época valoriza o nosso legado histórico, respeitando a estrutura formal consolidada, reforçando os elementos identificativos que fazem parte do ADN do clube e recuperando outros, como o azul profundo do escudo fundador e a forma curva de 1903”.

Mais: “Mantém-se o espírito do escudo espanhol pontiagudo, estilizando-o, enquanto a parte superior é ligeiramente curvada, numa alusão ao emblema da primeira etapa da equipa”, pode ainda ler-se num artigo publicado a 9 de dezembro de 2016. “Desaparecem as cores preta, castanha, verde e amarela, para dar protagonismo às cores fundamentais da equipa – o vermelho, o branco e o azul –, modificando a sua intensidade e tonalidade como as utilizadas no primeiro período histórico do clube.”

Finalmente, era referido ainda que a ligação do clube com a cidade de Madrid era "reforçada visualmente”, pois o escudo reproduzia “de forma mais destacada a cena do urso e do medronheiro”, assim como eram mantidas as sete estrelas, “uma parte fundamental do escudo”, deslocadas no último desavindo rebranding.

O Atlético Madrid teve quatro escudos até à tal mudança de 2017, de acordo com Laguna. O primeiro remete a 1903, com as cores azul e branco, pois aquela instituição era uma filial madrilena do basco Athletic Club. Depois, foram feitas alterações em 1917, 1939 e 1947.

A decisão será apenas implementada na próxima época, a partir de 1 de julho de 2024, pois, segundo o “El País”, os equipamentos já estão fabricados e terão usados nesta temporada desportiva.