Christophe Galtier, (ainda) treinador do PSG, detido devido a suspeitas de discriminação

Em abril, Julien Fournier, antigo dirigente do Nice, escreveu uma carta ao acionista maioritário do clube francês, a imprensa britânica INEOS, a denunciar o comportamento de Christophe Galtier enquanto treinador da equipa, em 2021/22. No texto, Fournier acusava o atual técnico do PSG de lhe ter dito que o plantel “não podia ter tantos negros e muçulmanos”, devendo ter em conta “a realidade da cidade” localizada na costa sul de França.

Depois de alguns meses de investigação sobre estes e outros alegados comentários discriminatórios, racistas e islamofóbicos, Galtier e o filho, John Valovic, foram detidos, às 8h45 desta sexta-feira em Nice, numa informação já confirmada pelo Ministério Público dos Alpes-Maritimes. Ambos serão ouvidos pelas autoridades, que investigam factos de “discriminação no trabalho com base na pertença a uma alegada raça ou religião”.

Quando as suspeitas vieram a público, Galtier rejeitou-as “com a maior firmeza”. Fournier, o antigo dirigente que o acusou, foi ouvido em tribunal em maio. O presidente e dirigentes do Nice também já prestaram declarações às autoridades.

Christophe Galtier, de 56 anos, é um dos técnicos mais experientes da Ligue 1. Foi campeão com o Lille em 2020/21, rumando depois ao Nice, onde trabalhou em 2021/22, época em que é acusado de discriminação.

No verão de 2022, Galtier assumiu o PSG, onde foi campeão mas protagonizou uma época abaixo das expetativas, nomeadamente com a eliminação nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, frente ao Bayern, e vários problemas para lidar com o ambiente difícil de um balneário cheio de estrelas. Segundo toda a imprensa francesa, o ex-Nice não será o técnico dos parisienses em 2023/24, estando a ser negociada a saída de Galtier.