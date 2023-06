“Lar doce lar”: Luka Modric recusa reforma dourada na Arábia Saudita e renova um ano com o Real Madrid

Uma viagem ao Twitter de Luka Modric é fascinante. Há poucas entradas, muito poucas. Todas elas com parcas palavras, mas que dizem muito. Na penúltima, uma foto do croata e de Sergio Busquets, jogador do rival Barcelona com quem travou tantas batalhas a meio-campo. “Um dos melhores médios contra quem joguei. Foi um prazer”, escreveu, por altura do adeus de Busi ao Barça. Muita classe.

Seguem-se depois fotos com colegas, Toni Kroos, uma brincadeira com Rodrygo, que o chamou de “pai”, uma sorridente imagem com Francesco Totti, um dos seus ídolos, escreve. Abraçado a Mateo Kovacic num jogo com a seleção croata. Os outros, sempre os outros. Raramente apenas ele.

O derradeiro tweet de Modric foi colocado esta segunda-feira e é ainda mais curto que o costume. Nele lê-se apenas: “Home Sweet Home. #Modric2024”. Não é preciso uma bola de cristal para compreender o que se passa e em menos de nada o Real Madrid confirma. Num comunicado simples e direto como a estrada que vai do cérebro aos pés do croata, que em setembro completa 38 anos, lia-se assim: “O Real Madrid C.F. e Luka Modric chegaram a acordo para o prolongamento do contrato do jogador, que fica vinculado ao clube até 30 de junho de 2024”.

Logo de seguida, um relambório de tudo aquilo que Luka já ajudou o Real Madrid a ganhar. É impressionante: são onze temporadas, 488 jogos e 23 títulos. Cinco Ligas dos Campeões, cinco Mundiais de Clubes, quatro Supertaças da Europa, três campeonatos espanhóis, duas Taças do Rei e quatro Supertaças de Espanha. Not bad.

Ainda faltam a Bola de Ouro de 2018, o Prémio The Best da FIFA também em 2018, esse 2018 em que o croata, com aqueles pés de veludo e coração que marca o compasso do jogo, venceu a Liga dos Campeões e a seguir ainda foi carregar a seleção croata, país de menos de 4 milhões de habitantes, até à final do Mundial. Onde foi o Bola de Ouro. E Bola de Bronze quatro anos depois, no Catar, onde voltou a perfumar o campo.

Na final da Liga das Nações, há menos de duas semanas, chorámos com Modric por mais uma oportunidade não agarrada pela Croácia para o génio de Modrici conquistar um título pelo seu país. E agora alegramo-nos com ele por ter optado por continuar cá, perto de nós.

De acordo com o “As”, para ficar em Madrid, Modric recusou a reforma dourada na Arábia Saudita, ao contrário de tantos outros, como o seu colega Karim Benzema. O Al Hilal teria oferecido 200 milhões de euros em salários durante três anos. Já a “Marca” reportou que o Al Ahly, outro dos clubes sob liderança do PIF, fundo soberano saudita, estaria na disposição de dar 80 milhões de euros por ano a Modric, sete vezes mais do que aquilo que ganha em Madrid. Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, garante que Luka recebeu “uma das maiores propostas de salário da história do futebol”, que recusou “com o máximo respeito”.

Diz a imprensa espanhola que a tranquilidade de que a família Modric goza em Madrid foi um fator importante para a renovação. Nascido numa Croácia em guerra, Modric aprendeu a jogar no parque de estacionamento do hotel onde a família se refugiava, depois da sua aldeia natal ter sido destruída. Na última temporada, Modric fez 52 jogos. Apenas na sua primeira época em Madrid atuou em mais partidas. E é no “lar doce lar” do Santiago Bernabéu que irá continuar, pelo menos durante mais um ano.