Pep Guardiola “é um génio, é o melhor em tudo”, palavra de Mikel Arteta, o adjunto que se transformou na maior ameaça

O Arsenal foi finalmente o que não era há muito tempo. Competitivo, elegante e ambicioso. Depois de uma jornada imensa com Arsène Wenger, que terminou de uma forma que o homem que transformou a Premier League não merecia, inaugurou-se o marasmo. Unay Emery e o interino Freddie Ljungberg, já sem aqueles cabelos maravilhosos e estridentes, sofreram com o peso do legado do anterior treinador.

E, em 2019/20 e depois de alguns anos ao lado de Pep Guardiola no Manchester City, regressou a Londres Mikel Arteta, antigo futebolista do clube. “É uma honra enorme”, disse quando foi apresentado nos gunners. “O Arsenal é um dos maiores clubes do mundo. Temos de competir para ganhar troféus importantes.” Mais do que isso, o técnico queria também devolver a alma ao clube, que sempre que os defrontava percebia que havia sido aniquilada, e o prazer aos adeptos. Uma bola de futebol bem tratada tem muito poder.

O basco levou a equipa a dois oitavos e um quinto lugares na Premier League. Parecia curto e a turbulência foi imensa, amparada pela FA Cup e a Supertaça de Inglaterra que conquistou no início do trajeto. Afinal, a concorrência é feroz, não só na liga, como na corrida para os cargos de treinador. Toda a gente quer um pedaço daquela liga. O seu lugar esteve em risco, como sempre está para quem não consegue fazer milagres de um dia para o outro. Mas houve coragem para não desfazer o que fora feito até ali.

Mas na terceira temporada completa como treinador do clube onde foi treinado por Wenger foi tudo diferente. Depois de resgatar Gabriel Jesus e Oleksandr Zinchenko à sua ex-equipa, Mikel Arteta montou o 11 mais jovem do campeonato. A ideia era clara: fome por títulos, um plano de jogo identificável a léguas, energia e qualidade técnica. A equipa tinha tudo e competiu de uma forma admirável, ganhando muitos pontos de vantagem à concorrência. Bukayo Saka foi decisivo e Martin Odegaard, o norueguês promovido a capitão para dar um salto nas responsabilidades e no futebolista que era, foi magistral e exemplar durante quase toda a temporada.

Quem viu o documentário do Arsenal na Amazon percebe bem o que aconteceu no clube. A ética de trabalho de Arteta é avassaladora. Os jogadores respeitam-no. Ele ajuda-os, todos crescem, então a máquina ronca com uma voracidade quase atroz. Toda a gente pensava que este Arsenal seria campeão finalmente, o que não acontece desde 2004, naquela época mágica dos invencibles de Wenger. O próprio Arteta admitiu em entrevista à “Marca” que se viu a ser campeão em várias situações.

Stuart MacFarlane

Mas surgiram as lesões – “se queres ganhar a Premier contra o City, tens que chegar a abril e maio com todos os jogadores disponíveis" – e os empates quase incompreensíveis, ou, para ser justos com o futebol, dolorosos. Deixaram também virar marcadores favoráveis. Foi aí que alguns analistas e jornalistas levantaram a sobrancelha, falando na juventude como algo negativo. Aguentariam até ao fim? Não aguentaram. Mas a culpa também é do que se passava a alguns quilómetros do Emirates, mais exatamente na parte azul de Manchester.

“O nosso rival era a melhor equipa do mundo, o melhor plantel do mundo, o melhor treinador do mundo…”, reconheceu na entrevista à “Marca” publicada este domingo. “Não tivemos outra alternativa a não ser aceitá-lo e estender a mão ao campeão.” O Manchester City acabaria por conquistar o treble – Liga, Taça e Champions –, o que aconteceu somente pela segunda vez naquele país (United, 1999).

O jornalista do diário espanhol aproveitou aquele desabafo para perguntar sobre o treinador que Mikel Arteta de quem foi adjunto durante três temporadas e meia. Guardiola é mesmo o melhor? “Sem dúvida. É o melhor em tudo. Gestão, convencer o grupo da tua ideia, envolver todos, sacar o melhor deles. Toma decisões antes e durante o jogo, [não permite] que a mensagem caduque… Pep é um génio.” Mais categórico era difícil.

Sobre o Arsenal, a trajetória da qual é obreiro e admirado, Arteta reconheceu que a prioridade era conectar a equipa com os adeptos. “Custou fazer e desfazer… e agora sinto-me feliz”, admitiu. “Temos uma identidade clara, existe união e estamos cheios de energia. De cima abaixo, todos empurram na mesma direção. Damos ao adepto algo com que sonhar e estar orgulhoso. E agora, há que ganhar mais.” Fica a promessa.

A Premier League arranca dia 11 de agosto. O Arsenal joga um dia depois, em casa, contra o Nottingham Forest.