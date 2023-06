Os amigos Sergio e Lionel vão jogar juntos em Miami

Lionel Messi com a bola. Lass Diarra à sua frente, Xabi Alonso e Cristiano Ronaldo testemunhavam tudo não muito longe. Passe para Sergio Busquets. Dois toques. Um com a parte interior do pé para fazer a bola desmaiar e outro para a acariciar como se estivesse a passar a mão pela cabeça de uma criança. A canhota de Lionel voltou a controlar o destino. Evitou Sergio Ramos, depois Albiol, Marcelo e outra vez Sergio Ramos. O golo a Iker Casillas até foi marcado com o pé direito.

“Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso”, celebrou um funcionário de um canal britânico, em mais um duelo épico na Liga os Campeões entre os gigantes de Espanha.

Busquets, ou Busi, foi o sábio silencioso. Quando o companheiro pegou na bola, o médio espanhol deslocou-se uns metros para a frente, para fazer sangrar a teia dos senhores fardados de branco. Os dois toques utilitários, limpos e austeros falam-nos da personalidade de Busquets. A forma como desapareceu da imagem também. Discreto, fino como a página mais fina que existe e operário que permite o relógio funcionar. Assim é Sergio Busquets Burgos, de 34 anos, o próximo reforço do Inter Miami.

Foi o clube norte-americano que o anunciou sem anunciar. É que no vídeo partilhado nas redes sociais veem-se apenas frases de pessoas como Pep Guardiola, Vicente del Bosque, Xavi Henrández, Juan Román Riquelme e Luka Modric a falar em alguém. No fim, deixando poucas dúvidas, podiam ler-se “Busi”.

“No campo, sempre com o ‘5’, mas na realidade, como jogador e pessoa, és um 10”, pode ler-se no curto vídeo. A frase é de Lionel Messi, a maior bandeira da Major League Soccer (MLS) e futura estrela do Inter Miami, um clube que é de David Beckham e que ocupa a última posição da Confederação Este.

Depois de uma vida inteira, foram 15 épocas na primeira equipa (mais de 720 jogos e 32 títulos), Busquets abandona finalmente o Barcelona. Também ele terá sido aliciado para se juntar à chuva de estrelas que tem caído na Arábia Saudita. De acordo com Ramon Besa, num artigo do “El País”, Busi não estava muito convencido com a MLS, pois torcia o nariz às longas deslocações pelos céus dos Estados Unidos e do Canadá.

Com a Arábia Saudita a atrair a atenção mediática e os futebolistas com tantos milhões, os Estados Unidos vão dando laivos de uma época em que lendas como Pelé, Johan Cruijff, Eusébio e Beckenbauer se mudavam para ali para encher estádios e apaixonar aquela gente.

O país organizou o Mundial de 1994 e organizará, juntamente com México e Canadá, o de 2026. Antes, em 2024, vai jogar-se a Copa América no território e a seguir, em 2025, será organizado ali o Mundial de Clubes, num formato estreante com 25 clubes, sendo que metade serão europeus. Menos estridente e mudamente, os EUA vão-se posicionando novamente no mapa do futebol.