Jogador do futebol 7 do Grêmio treinou com a equipa principal, marcou golos e anda a dar que falar. Lembra-se da história de Ricardinho?

No dia 14 de fevereiro, quando os pombinhos celebravam o amor em Portugal, Kelvin Oliveira aterrou no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Havia gente à sua espera e promessas de felicidade. O Grêmio acabava de contratar o melhor jogador do mundo de futebol 7 em 2021. Pingaram 12 golos (48% dos golos da equipa) em seis jogos durante a presente campanha. É uma fera, consta.

A novidade que tem agitado Porto Alegre é Renato Gaúcho, o treinador e antigo grandíssimo futebolista, ter chamado o atleta pela segunda vez para integrar o treino da equipa principal de futebol. Quem sabe o rumor do abandono de Luis Suárez por causa do joelho tenha precipitado a decisão, talvez tenha sido só uma ideia arrojada de Renato. O que é certo é que há vídeos a circular nas redes sociais. E muitas opiniões. Uns estão entusiasmados, até porque o “Globo Esporte” (GE) noticiou que o jogador de futebol 7 fez três golos no treino, outros dizem para o deixarem em paz na sua categoria. O campo e as dinâmicas, já se sabe, são donas de outras dimensões e particularidades.

Faz lembrar aquela história de Ricardinho, então no futsal do Benfica, que esteve para ir fazer testes à equipa de futebol 11 do clube lisboeta. O que assombra, conhecendo o conservadorismo do ideólogo, é que foi Fernando Santos quem sugeriu. “Quando eu tinha 22 anos e já me destacava no futsal do Benfica, o treinador Fernando Santos chamou-me para fazer testes”, contou o canhoto à Revista Veja, em 2017.

“Ele queria que fosse às escondidas, porque a equipa não tinha ganhado a Liga e contratar um jogador de futsal poderia soar como menosprezo à equipa. Mas a imprensa descobriu, ficou em cima de mim e o Benfica achou melhor dar um passo atrás e manter-me no futsal”, explicou o já reformado Ricardinho, um dos maiores nomes da história daquela modalidade.

Oliveira nasceu em Ipatinga há 27 anos e até chegou a ser um projeto de futebolista a sério, pois nos sub-17 atuou no AC Milan, em Itália. Nos sub-20, representou o Cruzeiro. Mas acabou por enveredar e especializar-se no futebol 7, uma modalidade que o levou a jogar pelo SA Recife, onde ganhou a Liga das América, a Liga Nacional e a Nordeste Cup, contou o “GE” no dia em que o brasileiro aterrou em Porto Alegre. O Grêmio interrompeu o departamento de futebol 7 entre 2021 e 2023, apostando em força no regresso.

O jogador não tem qualquer contrato com o Grêmio, pois é uma empresa que detém os direitos daquela equipa de futebol 7, mas já havia deixado boas indicações nos treinos dos sub-20, informa o mesmo desportivo brasileiro.

É quase sempre irresistível torcer por um desfecho inusitado e improvável. Existem alguns cromos nesta caderneta dos contos de fadas, ainda que talvez se tenham orientado numa idade mais precoce. Liedson, o avançado que foi um caso sério em Alvalade, é um desses casos. Só apareceu aos 22 anos no futebol profissional, depois de ter passado por uma caixa de um supermercado.

Leandro Damião é outro exemplo. O sonho de ser futebolista começou na várzea. Não fez a formação tradicional de um jovem que quer ser jogador, por isso torna-se muito improvável singrar no desporto-rei. Mas singrou: aos 20 anos era profissional, numa equipa B do Brasileirão, e somente dois anos depois estava a marcar golos pela seleção brasileira. Hoje tem 33 anos e joga há cinco no Japão.

Bruno Henrique, por exemplo, o tal craque que ajudou Jorge Jesus a ganhar no Brasil e na América, não tinha grandes esperanças de se tornar futebolista profissional aos 21. Nunca havia jogado em qualquer clube na formação. Foi recusado em clubes como Cruzeiro, Atlético-MG, América-MG e Valeriodoce-MG, segundo um artigo da “ESPN”. Até 2012, contou a mesma publicação, Bruninho, como era conhecido, dividia a vida entre os pelados na várzea e a recepção de um escritório bem no coração de Belo Horizonte. E a vida mudou. Tal como pode mudar para Kelvin Oliveira, exatamente na mesma cidade.