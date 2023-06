Rúben Neves confirmado no Al-Hilal

A construção da expectativa começou com um tweet anunciando uma onda que estava a caminho, com uma imagem de um mar que é tão familiar aos portugueses. A onda pode ser metáfora para muita coisa, pode ser um piscar de olhos à nossa cultura, mas também ao vendaval que o futebol saudita quererá causar neste defeso, varrendo gente vinda de muitos dos melhores campeonatos do mundo.

Já lá estão Ronaldo, agora Benzema e Kanté. Agora, é a vez de Rúben Neves. O médio internacional português é o novo jogador do Al-Hilal, o clube mais representativo do futebol saudita, uma chegada anunciada então minutos depois daquela onda dominar as redes sociais da equipa de Riade.

Pelo meio, o Wolverhampton havia publicado uma mensagem vídeo do português, que se despedia assim do clube que representou nas últimas seis épocas e que ajudou a subir do Championship para a Premier League. Com muitas lágrimas pelo meio.

Aos 26 anos, e depois de se falar de Barcelona e de um sem fim de transferências para um dos grandes de Inglaterra, Rúben Neves deixa o futebol europeu para se juntar à milionária liga saudita. O negócio ter-se-á concluído por qualquer coisa como 55 milhões de euros, numa altura em que Neves tinha apenas mais um ano de contrato com o Wolverhampton. O Al-Hilal não deu mais pormenores sobre as negociações, já o Wolverhampton sublinha que esta é “a transferência recorde no clube”.

A chegada de Neves marca uma linha no investimento saudita no futebol. Trata-se de um jogador ainda no auge da carreira, que ainda há poucos dias foi titular com a seleção portuguesa, na Islândia, e não de um futebolista à procura de um último grande contrato ou de relançar a carreira.

No Al-Hilal, Rúben Neves vai encontrar jogadores conhecidos dos portugueses como Andre Carrillo, ex-Sporting e Benfica, Luciano Vietto, ex-avançado dos leões, ou Moussa Marega, antigo atacante do FC Porto. Bem como alguns jogadores que são a espinha dorsal da seleção saudita, que ainda no último Mundial bateu a Argentina.

A Arábia Saudita é assim o terceiro país onde Rúben Neves vai explanar o seu futebol. O médio estreou-se aos 17 anos na equipa principal do FC Porto e aos 18 foi o mais jovem capitão da história da Liga dos Campeões, ainda nos dragões. Depois de perder protagonismo com a saída de Julen Lopetegui, Neves foi transferido para o Wolverhampton, na altura ainda no 2.º escalão inglês. Aí, o internacional português foi decisivo para o título no Championship e para as boas campanhas que o Wolves fez posteriormente na Premier League, com qualificação europeia incluída.