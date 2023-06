UEFA suspende José Mourinho por quatro jogos devido a “linguagem abusiva” contra o árbitro da final da Liga Europa

Logo depois da final da Liga Europa, em que o Sevilha derrotou a Roma nos penáltis, a UEFA anunciou ter aberto um processo disciplinar a José Mourinho. Em causa estava a linguagem e atitude do treinador português da equipa italiana face a Anthony Taylor, árbitro da partida.

Agora, o organismo máximo do futebol europeu comunicou o seu veredicto: o técnico foi suspenso por quatro jogos devido a “linguagem abusiva” contra Anthony Taylor. O castigo aplicar-se-á nos próximos quatro compromissos em que Mourinho orientar uma equipa nas competições de clubes da UEFA, não podendo sentar-se no banco de suplentes.

Recorde-se que foram divulgadas imagens do setubalense a insurgir-se contra Anthony Taylor na garagem do Puskas Arena. Já na conferência de imprensa, Mourinho criticara a atuação do árbitro inglês, questionando várias das suas decisões.

Também a Roma foi multada em €5.000 devido a “conduta imprópria da equipa” e noutros €50.000, bem como na proibição de vender bilhetes para os seus adeptos no próximo jogo fora de casa nas competições europeias, devido ao “uso de pirotecnia, arremesso de objetos, atos de vandalismo e distúrbio de multidões” por parte dos apoiantes do conjunto da capital de Itália.