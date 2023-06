O frio “é duro para os pulmões, mas faz bem, sabes?”: a aventura de dois portugueses no futebol da Islândia

Quando Ana Bral jogava nos infantis do Recreativo Águias da Musgueira, em Lisboa, muitas vezes ela e os pais convidavam os colegas para irem lá a casa e comerem pizza. Aí e no campo foram forjadas muitas amizades. Uma delas com Renato Sanches, um dos convocados para o Islândia-Portugal desta terça-feira (19h45, RTP).

“Quando havia comentários menos bons para mim, porque era a única rapariga, eles eram os primeiros a defenderem-me”, recorda, metaforicamente tirando o chapéu aos companheiros da infância, a média de 27 anos que representa o Haukar, da 2.ª divisão islandesa. “Num jogo, o Bulo, era assim a alcunha do Renato, respondeu para a bancada, chamou nomes ao homem que me estava a insultar, até que foi expulso. Foi das coisas que mais me ficou na memória. Isso marcou-me.” Apesar de tudo, não há sabor tão doce como aqueles ternos tempos: “Foram os melhores anos da minha vida”.