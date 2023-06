A seleção da Nova Zelândia fez o que raramente é feito: abandonou um jogo contra o Catar de Carlos Queiroz devido a um insulto racista

O árbitro apitou, os jogadores apontaram as caminhadas para o acesso aos balneários, a peregrinação de vinte e dois homens alinhou-se ordeiramente e dali por 15 minutos os corpos retornariam, nada de novo. Era o intervalo do Nova Zelândia-Catar, um dos muitos jogos particulares agendados para este período de encontros particulares entre seleções nacionais. Mas, quando era suposto os músculos já terem descansado, as gargantas sido hidratadas e as palestras dadas pelo treinador, os neozelandeses não reaparecem no campo - recusaram-se a fazê-lo para demonstrarem uma posição raramente vista.

A génese da decisão esteve no que terá acontecido aos 40 minutos do encontro, quando se viu uma breve escaramuça entre jogadores. Apontaram-se dedos indicadores, deram-se quantos empurrões e agarrões, constatava-se o árbitro como presença impávida lá no meio, nada ordenando. Michael Boxall queixava-se de algo e dirigia-se com insistência a Yousuf Abdurisag. Soube-se o porquê assim que a não comparência na segunda parte da equipa da Oceânia foi confirmada: o médio neozelandês acusava o extremo cataria de lhe ter dirigido um insulto racista “ouvido por vários jogadores” da Nova Zelândia.

Essa garantia não demorou a ser dada pela federação de futebol do país, que pouco depois do jogo emitiu um comunicado. “Um jogador do Catar usou um insulto racista após um confronto com Michael Boxall. Dado que os árbitros não tomaram qualquer decisão, a equipa decidiu coletivamente que não continuaria na partida”, lê-se na postura oficial da entidade, reforçada pelas palavras do seu presidente, Andrew Pragnell: “Apoiamos totalmente a ação dos nossos jogadores. Nunca queremos ver um jogo abandonado, mas há problemas que são maiores do que o futebol e é importante tomar uma posição”. Essa postura não podia divergir mais da adotada oficialmente pelo Catar.

O único comunicado feito pela federação do país que serviu de anfitrião para o mais recente Mundial, jogado em dezembro, limitou-se a informar que “a Nova Zelândia abandonou o encontro amigável”. Alvo reincidentes críticas contra o seu registo em direitos humanos por várias instituições, como a Amnistia Internacional ou a Human Rights Watch, a voz do Catar que mais se pronunciou sobre o caso foi a de Carlos Queiroz, selecionador desde fevereiro a quem um canal de televisão catari perguntou, após o jogo, o que se passou. “Surpreendentemente, o capitão da Nova Zelândia disse-nos ao intervalo que os seus jogadores tinham decidido abandonar a partida”, começou por dizer o treinador português.

Concentrado e a escolher as palavras, Queiroz apresentou de seguida uma versão dos acontecimentos, dizendo “os factos são os seguintes”: “Aparentemente, dois jogadores trocaram palavras, quem o fez em primeiro ou segundo lugar, isso é entre eles. Depois, os jogadores neozelandeses decidiram apoiar o seu companheiro de equipa e nós, o nosso jogador. O staff da Nova Zelândia apoia a declaração do seu jogador, nós apoiamos o nosso jogador. Sem testemunhas, decidiram abandonar o jogo. O árbitro não ouviu, os bancos de suplentes também não, é apenas uma discussão entre dois jogadores.”

Num jogo com nada em jogo, com poucos holofotes em cima e onde a Nova Zelândia vencia por 1-0, o treinador, de 70 anos, disse ainda que “este é um novo capítulo no futebol, algo que com certeza ninguém pode compreender”. Queiroz acha que “o caso será observado pela FIFA e as autoridades” e ainda fez questão de frisar, de novo, que “não há testemunhas”.

NurPhoto

Por enquanto, a entidade que manda no futebol mundial ainda não se pronunciou. Na semana passada, o seu presidente, Gianni Infantino, salientou a política de “tolerância zero” da FIFA face ao racismo após uma reunião com a seleção do Brasil e, em especial, com Vinícius Jr., jogador do Real Madrid que repetidamente alvo de insultos raciais nos estádios em Espanha - pelo menos seis queixas foram registadas pela La Liga só esta época. “É muito importante não só falar sobre racismo e discriminação, como agir de uma forma convincente e decisiva”, defendeu Infantino, líder da organização que nomeou o internacional brasileiro como chefe de um novo comité antiracismo.

O presidente da FIFA, aliás, estendeu o tapete a que uma posição do cariz da tomada pela seleção da Nova Zelândia viesse a acontecer: “Não há futebol se houver racismo, portanto, vamos parar jogos. Os árbitros têm este oportunidade nas competições da FIFA. Têm de ser tomadas ações a todos os níveis.”

A queixa registada no Nova Zelândia-Catar poderá ser a primeira ocorrência a abordar então por Vinícius Jr., o talentoso futebolista que se pôs no olho do furacão de um problema com o qual o futebol lida, não lidando, resumindo-se o grosso das ações tomadas pelas entidades em slogans anti-racismo ou campanhas publicitárias que apelam a algo que, na prática, a Federação de Futebol da Nova Zelândia decidiu fazer. “Apresentámos uma frente unida neste problema que necessita de ser enfrentado e estou imensamente orgulhoso da tomada de posição dos jogadores. É uma mensagem enviada para a comunidade do futebol de que precisamos de lidar de frente com este problema”, argumentou, ainda, Andrew Pragnell, líder do futebol neozelandês, citado pelo jornal “Stuff”.



A não ser que tenha sido uma medida mais fogo de vista, Vinícius Jr. terá mais afazeres fora de campo. Também na segunda-feira, a seleção sub-21 da Irlanda abandonou o jogo contra a seleção olímpica do Kuwait, aos 70 minutos, devido a “uma observação racista” feita por um jogador do país do Médio Oriente contra “um dos substitutos” adversários, segundo a Federação Irlandesa de Futebol. “Não toleramos racismo e o episódio será relatado à FIFA e à UEFA”, garantiu a entidade.

A homóloga do Kuwait, ao contrário do que fez o Catar, ripostou oficialmente, condenando as acusações e classificando-as como “notícias falsas”. A federação defendeu que a dita partida foi suspensa pelo árbitro devido “ao excesso de dureza e tensão entre os futebolistas”. Sobre os seus jogadores, garantiu que “não lhes é permitido atuar incorretamente” e “todos são caracterizados pela disciplina, boas maneiras e comportamento exemplar”. A Federação de Futebol do Kuwait explanou ainda que se rege pelo “compromisso total com o desportivismo” e “encoraja a promoção de respeito”, rejeitando “todas as formas de discriminação, desigualdade e racismo”.

E agora, os factos: dois jogos particulares de seleções foram abandonados, no mesmo dia, devido a alegados insultos racistas.