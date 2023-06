Mais jogos, menos tempo de descanso, temporadas mais longas: retrato da “canibalização” do calendário do futebol (que vai piorar)

Dominik Livakovic, Josip Sutalo, Bruno Petkovic e Luka Ivanusec estiveram em campo pela Croácia na final da Liga das Nações que os balcânicos perderam, após prolongamento e penáltis, contra a Espanha. Os quatro jogam no Dinamo Zagreb e começaram a temporada 2022/23 há quase um ano, a 9 de julho de 2022, vencendo a Supertaça croata frente ao Hadjuk Split. Passados 345 dias e participações nas competições domésticas, na Champions ou no Mundial, a temporada do quarteto terminou em Roterdão quase uma volta ao sol após ter arrancado.

Agora é tempo de descanso para Livakovic, Sutalo, Petkovic e Ivanusec. Mas não muito. A 15 de julho, menos de um mês depois do último compromisso de 2022/23, a época 2023/24 começará oficialmente para o Dinamo Zagreb, com a Supertaça frente ao Hajduk Split. E, logo a seguir, a 25 ou 26 de julho, os croatas partem para nova aventura europeia, com a segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões, praticamente unindo uma temporada à outra sem mais do que alguns dias de descanso.

Esta segunda-feira, 16 de junho, um dia após os tais quatro perderem a final da Liga das Nações, o Dinamo Zagrec arrancou oficialmente a sua pré-temporada.

O congestionamento do calendário internacional, com jogos das seleções que se prolongam até à segunda metade de junho — mesmo sem haver uma grande fase final — e as qualificações para as competições da UEFA a iniciarem-se em julho, é um fator que afeta jogadores um pouco por todos os países.

Na Polónia, Ben Lederman, do Raków Częstochowa, está convocado por Fernando Santos e tem desafio marcado frente à Moldávia a 20 de junho, três semanas antes de o seu clube entrar em campo na primeira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, a 11 ou 12 de julho; na Hungria, Endre Botka, Peter Barath ou Barnabas Varga atuam pela seleção frente à Lituânia a 20 de junho e, pelo Ferencvaros, arrancam o caminho de qualificação para a Champions a 11 ou 12 de julho; as mesmas datas aplicam-se para Jemal Tabidze, do Dinamo Tbilisi e da Geórgia.

Em Portugal, Celton Biai, Zé Carlos e André Amaro estão com a seleção sub-21 no Europeu da categoria. Farão, pelo menos, três jogos, a 21, 24 e 27 de junho, podendo ir até à final, a 8 de julho. Caso a equipa de Rui Jorge chegue ao encontro decisivo, o trio terá poucos dias de férias, já que o Vitória SC joga na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência a 27 de julho.

BSR Agency/Getty

Esta sobrecarga de partidas é ilustrada no relatório de final de temporada da FIFPro, o sindicato internacional de jogadores. No documento, alerta-se, uma vez mais, para o impacto do calendário com pouca folga na saúde e bem-estar dos futebolistas, com perigos de “lesões, problemas de saúde mental e na vida pessoal” dos profissionais.

A FIFPro dá o exemplo de Lautaro Martínez, o avançado do Inter que venceu o Mundial com a Argentina. O dianteiro fez 72 encontros divididos por sete competições diferentes na época que agora está a terminar, tendo disputado 76% das partidas com menos de cinco dias de intervalo, o período de descanso recomendado.

Outro caso apontado no relatório é o de Enzo Fernández. O médio não gozou de qualquer período de férias em 2022, unindo a época sul-americana, ao serviço do River Plate, com a europeia, quando chegou ao Benfica. Depois de fazer 24 jogos pelos lisboetas, foi para o Mundial, onde fez todos os sete encontros pela Argentina. Após mais cinco desafios em Portugal, foi para o Chelsea, onde jogou 22 vezes antes de terminar a temporada com a Argentina, primeiro frente à Austrália, em Pequim, e depois com a Indonésia, em Jacarta.

Citado pela FIFPro, Lionel Scaloni, selecionador argentino, diz que a situação “preocupa”, referindo o problema das longas viagens da Europa para a América do Sul que os seus jogadores têm de fazer para representar a equipa nacional. Também Pep Guardiola, em declarações à “BT Sport” depois da final da Liga dos Campeões, falou sobre a questão, pedindo à “UEFA e à FIFA” que “pensem sobre isto”, levando o dedo indicador à cabeça, como que dizendo que se trata de uma loucura.

Marc Atkins/Getty

O Mundial 2022, encaixado a meio da tradicional temporada europeia, representou um esforço acrescido para os jogadores. O polaco Kamil Glik vestiu a camisola da seleção em quatro partidas da competição, concluindo-a a 4 dezembro, antes de atuar pelo Benevento, contra o Parma, quatro dias de depois, a milhares de quilómetros de distância do Catar. Otávio foi titular no Portugal-Marrrocos, a 10 de dezembro, e seis dias passados estava em campo no FC Porto-Vizela.

“Os estudos provam que a canibalização do calendário está a colocar mais stress físico e mental nos jogadores de elite de hoje do que na geração anterior”, aponta Jonas Baer-Hoffman, secretário-geral da FIFPro, no relatório de final de temporada da organização. Segundo o estudo, 43% dos jogadores que estiveram no Mundial 2022 dizem que já viveram “fadiga mental extrema ou acrescida”.

Comparando alguns jovens de agora com os do passado, é notório o aumento do tempo de competição aos quais as maiores estrelas do jogo estão sujeitas. Aos 22 anos, Vinícius Júnior já disputou 18.876 minutos de futebol, entre clube e seleção, mais do dobro da quantidade que Ronaldinho Gaúcho tinha com a mesma idade; Pedri leva mais 25% dos minutos de Xabi com a mesma idade, Mbappé mais 48% do que Thierry Henry e Jude Bellingham 30% mais do que Wayne Rooney.

Novos formatos, maiores cargas de jogos

O futuro próximo não perspetiva um alívio do calendário. Antes pelo contrário: as alterações que se farão à Liga dos Campeões, Mundial de Clubes e Liga das Nações trarão mais jogos para a elite.

Olhando à máxima competição de clubes na Europa, o novo formato, que arrancará já em 2024/25, trará uma fase de grupos com 36 equipas, mais quatro do que na versão atual. Assim, nesse momento, cada conjunto fará oito partidas, mais duas do que as seis atuais.

Os oito primeiros dessa nova fase garantirão acesso às eliminatórias finais, enquanto quem terminar entre a nona e a 24.ª posições irá disputar um play-off a duas mãos. Em conclusão, uma equipa que atingir a final tendo de passar por esse play-off disputará 17 jogos na Liga dos Campeões, enquanto, no formato atual, realizaria um máximo de 13 desafios.

Também aumentado será o Mundial de Clubes, que a partir de 2025 terá 32 clubes, um grande crescimento face aos sete atuais. No presente modelo da competição, o máximo que um participante da América do Sul ou Europa pode fazer são dois encontros, quantidade que aumentará para sete dentro de dois anos.

Quanto à Liga das Nações, passará a ter uns quartos de final entre os vencedores de grupo da Liga A e os segundos classificados, antes da final a quatro que decide a competição. Também são introduzidos play-offs de subida/descida entre os terceiros classificados dos grupos da Liga A e os segundos da Liga B, replicando-se essa situação para os terceiros da Liga B e os segundos da C. Todas estas novas eliminatórias serão a duas mãos.

Robert Lewandowski começou a época a 13 de agosto. Fez 57 jogos entre clube e seleção até 4 de junho. Foi para o Japão disputar um amigável pelo Barcelona, tendo regressado à Europa para representar a seleção polaca frente à Alemanha, primeiro, e contra a Moldávia, terminando a temporada a 20 de junho.

A cara do avançado no embarque do voo com os catalães para o extremo-oriente foi o retrato da extenuação. A tendência será que essas feições surjam cada vez em mais futebolistas.