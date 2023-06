Guardiola diz que alguém informou mal Xavi e “ninguém impediu” João Cancelo de ir para o Barcelona

Michael Regan - The FA

O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, disse esta segunda-feira que Xavi Hernández, homólogo do FC Barcelona, foi mal-informado sobre a possibilidade do futebolista português João Cancelo rumar à Catalunha, uma vez que não chegou nenhuma oferta.

O treinador espanhol, que levou o clube inglês à conquista do tricampeonato, da primeira Liga dos Campeões e da Taça de Inglaterra, lamentou que Xavi tenha afirmado há várias semanas atrás, em conferência de imprensa, que o City tivesse travado a ida do internacional luso para Camp Nou.

"Li que se tinha dito isso, mas informaram-no [Xavi] muito, muito mal. [O Manchester City] não recebeu mesmo uma oferta do Barça [por Cancelo]. Dissemos que tinha de sair e era indiferente para onde fosse”, garantiu Guardiola, durante o primeiro dia do Puma Legends Trophy, torneio de golfe que esta semana reúne cerca de 30 ex-jogadores de futebol no Empordà Golf Club, em Torroella de Montgrí, Girona, e que é patrocinado por Guardiola.

E acrescentou: “Foi para a Alemanha porque foi a sua decisão e do Bayern. Ninguém do City impediu que fosse para o Barça”.

Em janeiro, o lateral direito português, de 29 anos, acabou por ser emprestado ao Bayern de Munique, da Alemanha, pelo qual se sagrou campeão. No total, realizou 21 jogos oficiais pelo emblema bávaro, tendo marcado um golo e anotado seis assistências.