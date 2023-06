Mais uma novela Mbappé-PSG: avançado diz que não vai renovar, que não há conversações com o clube, mas que vai continuar na próxima época

Aí vamos nós de novo. Um ano depois de um interminável enredo, que dava Kylian Mbappé como certo em Madrid, onde até já se organizava a festa de apresentação do francês do Santiago Bernabéu, para tudo terminar com o avançado a renovar com o PSG por uma batelada de dinheiro, mais supostos privilégios e liberdades que passariam até pelo projeto desportivo do clube parisiense, eis que chega nova novela para animar o verão de defeso.

Em menos de um dia, Kylian Mbappé anunciou que não iria renovar com o Paris Saint-Germain, para depois reforçar que entre ele o clube não houve qualquer conversa nesse sentido nos últimos meses, terminando com a garantia de que será, no próximo ano, jogador do clube. Quanto à gestão desportiva, não está aqui exatamente um grande quadro para os campeões gauleses, que já perderam Lionel Messi no final da temporada e não têm também garantias da continuidade de Neymar.

Mas vamos por partes. Na segunda-feira, o jornal “L’Equipe” anunciou que Kylian Mbappé havia enviado uma carta ao PSG dando conta das intenções de não renovar o contrato que termina em junho de 2024. Há um ano, quando renovou com o clube de Paris, ao fim de longos e longos meses de especulação, Mbappé assinou um vínculo de dois anos, com mais um de opção a ser acionada pelo jogador. O que quer dizer que a partir de janeiro do próximo ano, o internacional gaulês, de 24 anos, pode assinar com qualquer clube sem custos.

A notícia do “L’Equipe” provocou, entretanto, uma reação do jogador, que nesta terça-feira, num comunicado enviado para a AFP. Nessas declarações, Mbappé sublinha que nunca discutiu com o PSG a renovação de contrato e que a “direção do clube, há um ano, foi informada a 15 de julho de 2022” a sua “decisão de não renovar”. O único propósito da carta enviada agora pelo avançado era “confirmar o que já se havia dito oralmente anteriormente”.

Aurelien Meunier - PSG

Isto quer dizer que, pouco mais de um mês de ter renovado com o PSG, em maio, Mbappé decidiu que a opção que tinha para juntar mais um ano ao contrato não era para ativar.

Tentar vender o jovem atacante este verão parece ser assim a opção mais lógica para o PSG, evitando assim nova novela. Mas a lógica nem sempre parece estar de mãos dadas com este presumível caso, mais um entre jogador e clube, que pagou cerca de 180 milhões de euros ao Mónaco para o contratar, em 2018, depois de um ano de empréstimo aos parisienses.

Isto porque Kylian Mbappé garantiu, minutos depois de lançar o comunicado reproduzido pela AFP, que vai continuar no PSG na próxima época. Numa resposta a um tweet do jornal “Le Parisien” que garantia que o futebolista de Bondy queria juntar-se ao Real Madrid já este verão. Apelidando a notícia de “mentira”, Mbappé sublinhou que está “muito feliz no PSG” e que é ali que o veremos a jogar em 2023/24.

Da parte do Real Madrid, Florentino Pérez, presidente dos espanhóis, que há um ano ficaram de mãos a abanar com a repentina mudança de planos de Mbappé, surgiu nos últimos dias num vídeo a ser questionado por um adepto se o clube iria contratar o francês. Pérez diz que sim, “mas não este ano”.