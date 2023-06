Uruguai é campeão mundial sub-20 pela primeira vez

Um cabeceamento certeiro de Luciano Rodríguez, aos 86 minutos, valeu no domingo ao Uruguai um inédito título mundial de futebol de sub-20, na final com a Itália, em La Plata, na Argentina.

Num jogo em que foi sempre mais ofensiva, a formação ‘celeste’ resolveu o jogo na sequência de um canto marcado à direita, com vários ressaltos, o último a ficar ao alcance do jogador do Liverpool de Montevideu, que bateu Desplanches.

O golo acabou por fazer jus ao facto de o Uruguai ter sido, de longe, a equipa mais rematadora (15 tentativas), perante uma Itália que só efetuou dois remates, ambos de fora da área.

O Uruguai conquistou o cetro à terceira final, depois dos desaires de 1997, com a Argentina (1-2, na Malásia), e de 2013, com a França (0-0 após prolongamento e 1-4 no desempate por grandes penalidades, na Turquia).

Por seu lado, a Itália acabou, ainda assim, também com a sua melhor classificação de sempre, superando o terceiro posto de 2017, conquistado, curiosamente, face aos uruguaios, que bateram no desempate por penáltis (4-1), após 120 minutos sem golos.

Como consolação, os transalpinos ficaram ainda com os prémios individuais, com Cesare Casadei a ser eleito o melhor jogador (Bola de Ouro), sendo também o ‘rei’ dos marcadores, com sete golos, enquanto Sebastiano Desplanches foi agraciado com o galardão de melhor guarda-redes (Luva de Ouro).

Antes, no jogo de atribuição do bronze, Israel alcançou o seu primeiro pódio, ao vencer a Coreia do Sul por 3-1.

A Argentina continua destacada na liderança do ranking do mundial de sub-20, com seis cetros, incluindo um com Maradona (1979) e outro com Messi (2005), numa prova que Portugal já arrebatou duas vezes, em 1989 e 1991, com a chamada ‘geração de ouro’, sob o comando de Carlos Queiroz.