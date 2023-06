Foram apenas sete meses em Vigo: Carlos Carvalhal sai do Celta

Carlos Carvalhal já não é treinador do Celta de Vigo, anunciou hoje o clube da Liga espanhola de futebol, agradecendo ao português o trabalho e entrega nos últimos oito meses.

“O RC Celta e Carlos Carvalhal dão por terminado o seu vínculo contratual como treinador da equipa principal. O clube quer expressar a Carvalhal e aos seus adjuntos o seu mais sincero agradecimento pelo profissionalismo e honestidade que demonstraram desde a sua chegada a Vigo em novembro passado”, lê-se num comunicado publicado no sítio oficial dos espanhóis.

O treinador português assinou, em 2 de novembro, um contrato válido até 2024 com o clube galego, numa altura em que a equipa ocupava o 16.º lugar da Liga espanhola, apenas um ponto acima da zona de despromoção.

Na sua primeira experiência no futebol espanhol, Carvalhal, de 57 anos, conduziu o Celta de Vigo ao 13.º lugar final da LaLiga, conquistada este ano pelo FC Barcelona.

“Desejamos a maior das sortes ao treinador português no seu futuro profissional e pessoal, além de agradecer o seu trabalho e entrega demonstrada diariamente durante estes oito meses”, conclui o Celta.

Esta foi a quinta experiência do antigo defesa-central como treinador fora de Portugal, depois de passagens por Inglaterra (Sheffield Wednesday e Swansea City), Turquia (Besiktas e Istambul BB), Grécia (Asteras Tripoli) e Emirados (Al Wahda).

Numa publicação na sua conta na rede social Twitter, o técnico indicou que foi “um autêntico privilégio” representar os galegos.

“Despeço-me orgulhoso pelo facto de o clube se manter onde merece: na primeira divisão no ano do centenário. A partir de agora, serei mais um celtista a partir das bancadas. Voltarei…”, acrescentou, numa publicação em que agradece também a jogadores, adeptos e estrutura do Celta de Vigo.

Em Portugal, Carvalhal conquistou a Taça de Portugal com o Sporting de Braga, em 2020/21, na sua segunda passagem pelo clube minhoto, tendo antes comandado Rio Ave, Sporting, Marítimo, Vitória de Setúbal, Beira-Mar, Belenenses, Leixões, Desportivos das Aves, Vizela, Freamunde e Sporting de Espinho.