“O Messi vem para fazer algo especial por esta cidade”: a confissão de Jimmy Butler, dos Miami Heat, e um problema que espera a MLS

A cidade de Miami tem sido o centro do universo por estes dias. A equipa de basquetebol, os Heat, anda a meter triplos, outras variantes que dão pontos e a correr para evitar que os Nuggets façam o mesmo para recuperar o anel de campeão da NBA que foge desde 2013, numa altura em que LeBron James já deixava laivos de realeza. Dez anos depois, o LeBron do futebol chegou à cidade. Lionel Messi vai jogar no Inter Miami FC de David Beckham, o último classificado do Grupo Este da Major League Soccer (MLS).

Apesar da derrota no Jogo 3, que dá vantagem aos de Denver, Jimmy Butler comentou a chegada do mago argentino. “Ele é um dos maiores futebolistas a jogar o ‘jogo bonito’ (the beautiful game). Estou tão entusiasmado pela cidade de Miami, por poder ter aqui um jogador desse calibre”, admitiu o basquetebolista dos Heat com 62 pontos nos três primeiros jogos da final da NBA.

“Agora que ele está aqui”, continuou, “acho que todos os adeptos de futebol do mundo virão até aqui e ter a oportunidade de o ver a competir. Estou contente por ele estar aqui”.

Butler foi questionado se vai dizer qualquer coisa ao futebolista sul-americano. “Provavelmente, não”, confessou, pois o novo cidadão de Miami terá certamente muitas coisas para tratar. “Ele vem para aqui para fazer algo especial por esta cidade. Não vou fazer nada [para chegar a ele]. Estou feliz por ele estar aqui, no entanto. Estou mesmo. Eu sei que vamos acabar por ligar enquanto ele estiver cá.”

Mike Ehrmann

O colossal impacto da chegada de Messi a Miami já se vai sentido nos termômetros dos nossos tempos: os seguidores nas redes sociais. As notícias dessa natureza vão surgindo dando conta de que o canhoto campeão do mundo vai ajudando o novo clube a superar todas as equipas da NFL e MLB, as ligas de futebol americano e beisebol.

Esta chegada de Lionel Andrés Messi Cuccittini à MLS tem qualquer coisa de nostálgico, pois há muito tempo foi esse o destino de Pelé, o rei dos reis, Franz Beckenbauer, Johan Cruijff e Eusébio. Há também a feliz coincidência de a próxima Copa América jogar-se nos Estados Unidos, em 2024, assim como o Campeonato do Mundo, em 2026, que será improvável contar com o argentino que finalmente levantou a taça no Catar, onde se viu a sua versão mais maradoniana.

Há, apesar de tudo, um problema para a franquia de David Beckham e para a MLS, inaugurada em 1996 em substituição da NASL. Se no início contava apenas com 10 equipas, a Major League Soccer conta agora com 29, sendo que San Diego vai estrear-se em 2025. Nem todas as equipas têm estádios para satisfazer certas exigências. É o que acontece exatamente com o Inter Miami FC, que conta com um recinto temporário que apenas pode receber 18 mil espetadores, o que é manifestamente pouco para a onda delirante que vai abraçar o clube.

O Estádio DRV PNK, em Fort Lauderdale, custou pouco mais de 55 milhões de euros, está situado a cerca de 55 quilómetros do aeroporto e teve sempre essa data de validade curta. Num assombroso exercício de honestidade, um dos guarda-redes do plantel, o neerlandês Nick Marsman, revelou à “ESPN” que o Inter Miami não está capacitado para o que vem aí: “Temos um estádio temporário, as pessoas podem simplesmente caminhar no campo, não há portas. Também saímos do estádio sem segurança. Creio que não estão prontos”.

A pouca lotação e o interesse gigante poderá cutucar a gaveta onde estão guardadas frases feitas como “It's the economy, stupid”. Ou seja, prevê-se um aumento significativo dos preços dos bilhetes.

Em construção está o Miami Freedom Park, que terá uma infinidade de parques públicos e espaços verdes, assim como um centro tecnológico, restaurantes e lojas, campos de futebol para a comunidade e, claro, o relvado os futebolistas do clube vão jogar, com capacidade para 25 mil pessoas. A perspetiva é estar pronto para a temporada 2025.

Depois de tanto tempo, David Beckham e os outros cartolas do Inter Miami receberam finalmente a luz verde da autarquia da cidade para avançarem para o novo estádio num antigo campo de golfe, muito perto do Aeroporto Internacional de Miami. O acordo foi assinado para os próximos 99 anos.

De acordo com o “The Athletic”, alguns clubes da MLS poderão ter em mente receber o Inter Miami numa arena maior do que a que possuem, seja em estádios que recebem partidas de futebol americano ou até em universidades, para insuflar o dinheiro em caixa.

Os cifrões que vão orbitar à volta do futebol de Messi prometem multiplicar-se à medida que se aproxima a estreia do jogador pelo novo clube. É por isso, inspirado quem sabe no contrato de Michael Jordan com os Bulls, que Leo será o futebolista mais bem pago da história da Major League Soccer.