Ricardo Sá Pinto vai treinar o APOEL, depois da aventura iraniana

O treinador português Ricardo Sá Pinto vai orientar o APOEL Nicósia na próxima época, anunciou esta quinta-feira o clube que terminou na segunda posição a Liga cipriota de futebol e assegurou presença na segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Em comunicado, o APOEL indica que Sá Pinto, de 50 anos, terá como adjuntos José Dominguez e Nuno Morais, e acrescenta que Paulo Santos e João Abreu também integrarão a equipa, que ainda não está completa.

Na quarta-feira, Ricardo Sá Pinto anunciou a saída do Esteghlal, do Irão, clube no qual esteve cerca de um ano e pelo qual conquistou uma Supertaça.

Num comunicado publicado nas redes sociais, o treinador português disse ter enfrentado no clube iraniano “desafios que não podiam mais ser ignorados”, nomeadamente “desrespeito de alguns adversários, oito meses de salários em atraso e decisões questionáveis de árbitros e do comité disciplinar”.

Sá Pinto garantiu não ter recebido uma proposta para continuar no Esteghlal e manifestou a intenção de recorrer às instâncias judiciais para resolver a situação, acrescentando: “Esta decisão não reflete o que sinto em relação ao clube e aos adeptos. É um passo dado para corrigir um erro e fazer justiça”.

Antigo futebolista, Ricardo Sá Pinto iniciou a carreira no Sporting, tendo já passado também, em Portugal, por Belenenses, Sporting de Braga, e Moreirense.

No estrangeiro, além do Esteghlal, Ricardo Sá Pinto orientou o Estrela Vermelha (Sérvia), o OFI Creta e o Atromitos (Grécia), o Al Fateh (Arábia Saudita), o Standard Liège (Bélgica), o Legia Varsóvia (Polónia), o Vasco da Gama (Brasil) e o Gaziantep (Turquia).