Mais um golo para a história de Endrick, desta vez na Libertadores e ironicamente contra um Barcelona

Apesar de tudo ser mais apressado e precoce nos dias que correm, ainda não é normal um futebolista de 16 anos ter tanto protagonismo e uma aura de garoto especial. A pista mais assombrosa para esse destino fabuloso está no nome: Endrick. Só um nome. Não precisa de apelido. Toda a gente sabe quem é, quem vai ser.

Na última madrugada, o menino-prodígio que será jogador do Real Madrid meteu um golo na baliza do Barcelona do Equador, num jogo a contar para a Copa Libertadores, somente dois minutos depois de saltar do banco. O nome do rival é um detalhe delicioso. Tudo aconteceu aos 86’, depois de uma bola com mel batida por Rafael Veiga. Breno Lopes cabeceou a bola à trave e na ressaca, esperto e vivo como a juventude autoriza, Endrick recebeu e rapidamente meteu a bola para lá da linha que tolera a entrada no céu de alguns milhares.

Com este golo, confirmando a reviravolta do verdão de 0-2 para 4-2, Endrick meteu o nome na história da Libertadores, a mais especial competição na América do Sul – é o mais jovem de sempre a fazer um golo pelo Palmeiras naquela competição. Este atrevimento em forma de pontapé permitiu ao canhoto especial superar naquele torneio, no que toca a golos de jovens, nomes como Vinicius Jr. (17 anos, 8 meses, 3 dias), Ronaldo Fenómeno (17 anos, 5 meses, 15 dias) e Rodrygo (17 anos, 2 meses, 6 dias). Três feras que jogam ou jogaram no seu futuro Real Madrid. O bilhete de identidade de Endrick canta uns imberbes e inocentes 16 anos, 10 meses e 18 dias.

O rapaz de Taguatinga nasceu em 2006, alguns dias depois da final do Campeonato do Mundo, a tal que marcou a despedida de Zinedine Zidane, outra lenda do Real Madrid. O rapaz já vai sentindo a pressão de ser badalado em tão tenra idade. “Às vezes pergunto-me: porque colocaram tanta imprensa em cima de mim?”, desabafou numa entrevista à “GQ Brasil”, em abril. “Eu não pedi isto. Há situações que passam os limites. ‘Ah, ele é o novo Pelé’. Cara, ninguém vai ser o Pelé, ele é o rei do futebol. Mas agora não posso fazer nada, não dá para pedir às pessoas para não falarem da minha vida. Sempre disse que gostaria de ter todos os brasileiros perto de mim, mas entendo cada vez mais que isso não é possível e sempre existirão pessoas para atacar-me.”

Ainda assim, Endrick, que não tem tido vida fácil com a falta de utilização (o que aborrece alguma imprensa de Espanha), não é o benjamim mais jovem a marcar na Libertadores, o que é espantoso. Segundo o Mister Chip, um senhor que terá folhas infinitas de Excel para contar todos os golos da história, o mais jovem de sempre a marcar naquela competição foi Ângelo Gabriel, do Santos, com 16 anos e 106 dias. O menino do Santos, viveiro de gente como Pelé e Neymar, ainda tem 18 anos e já superou os 100 jogos pelo peixe.

Depois surgem Juan Carlos Cárdenas (Racing, 16 anos, 217 dias), Julio César Enciso (Libertad, 16 anos, 307 dias) e Juan Madruñero (16 anos, 315 dias). A seguir, sim, surge Endrick, com 16 anos e 321 dias, o projeto fenomenal que ajudou o Palmeiras a qualificar-se para os oitavos de final da Libertadores.