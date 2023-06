Depois de vencer o Mundial, segue-se a mitologia de Anfield: Alexis Mac Allister, o novo número 10 do Liverpool

Começou com pezinhos de lã nos relvados do Catar. Alexis Mac Allister nem foi chamado para ajudar na tragédia debutante, contra a Arábia Saudita, e esperou pela sua vez. Chegou rápido: o centrocampista foi titular com México e nos restantes jogos daquele Campeonato do Mundo de boa memória para os argentinos, devotos de Diego e Lionel.

Ao Mundial, jogando perto da “sorte” que era ter Lionel Messi, juntou o inédito apuramento para as competições europeias com o surpreendente e maravilhoso Brighton de Roberto de Zerbi. Agora, a recompensa: Jurgen Klopp e os uivos de Anfield convocaram-no para uma missão especial, a de vestir a camisola 10 daquele clube mítico e tão importante da história do futebol.

A transferência foi confirmada esta quinta-feira. O médio argentino, que substituiu Papo Gómez no Mundial oferecendo um raio de ação maior e uma variedade de valiosas ferramentas para o jogo da seleção sul-americana, custou cerca de 40 milhões de euros, porém com as habituais variáveis e cláusulas que podem insuflar o negócio para 64 milhões de euros.

“É incrível. É um sonho tornado realizado e mal posso esperar para começar”, admitiu Mac Allister, de 24 anos, que participou em 112 jogos pelo Brighton, aterrado ali em janeiro de 2019, no entanto foi “devolvido” pouco depois e emprestado aos Argentinos Juniors, onde tudo começou para este argentino.

Andrew Powell

Alexis é filho de Carlos Mac Allister, que também jogou na seleção argentina e alguns anos no Boca Juniors. Ou seja, pai e filho sabem o que é jogar ao lado das maiores figuras do futebol daquele país. “Ele valorizará mais ter jogado com o Messi no futuro, tal como eu só hoje meço o que foi jogar com o Diego”, reconheceu Carlos, em entrevista à Tribuna Expresso, antes da final contra a França, em Doha.

O nome Mac Allister no passaporte de um argentino intriga, mas deve-se à ascendência irlandesa ou escocesa de Carlos, que admitiu numa entrevista não saber ao certo a origem e a rota da família. De acordo com o “Irish Post”, a história familiar remete para uma mudança da Irlanda para a Argentina algures na década de 1830, mas, segundo Carlos, os seus antepassados poderão ter estado na Escócia antes. É que, pelo menos até onde vão os arquivos, é possível recuar até à altura em que os Mac Allister se mudaram finalmente para Pergamino. Quando os pais de Carlos se casaram, transferiram a vida toda para Santa Rosa, na província de La Pampa, onde nasceria Alexis, em 1998.

O clã Mac Allister é muito futeboleiro, pois, para além de Alexis, ainda jogam à bola outros dois filhos de Carlos, Francis (Rosario Central) e Kevin (Argentinos Juniors), que sem surpresa vai ouvindo graçolas irresistíveis graças ao nome e apelido, numa alusão ao “Sozinho em casa”.

Com as saídas de James Milner, Naby Keita e Alex Oxlade-Chamberlain e falhada a contratação de Jude Bellingham, Klopp virou-se para uma das figuras do Campeonato do Mundo e da Premier League, com um lado humano interessante. Foi sempre, nos corredores dos estádios do Catar, um dos futebolistas mais discretos.

E agora ele, que parece estar sempre corado, prometeu: “Foi um ano fantástico para mim – Mundial e o que conseguimos com o Brighton –, mas agora é tempo de pensar no Liverpool e em tentar ser um jogador melhor e um ser humano melhor a cada dia”.