Ciao, lenda: depois de ganhar um scudetto com fato e gravata, Paolo Maldini sai do Milan

O AC Milan anunciou que o diretor técnico Paolo Maldini, antiga lenda do clube, cessou as suas funções na segunda-feira, cinco anos depois de ter assumido o cargo.

“O AC Milan anuncia que Paolo Maldini termina o seu trabalho do clube, numa decisão com efeitos desde 5 de junho de 2023. Agradecemos os anos de serviço nestas funções, em que contribuiu para o regresso à Liga dos Campeões e para a conquista do scudetto em 2021/22”, pode ler-se na nota oficial divulgada esta terça-feira pelo clube rossoneri no seu site.

Logo a seguir, o AC Milan informou que as funções de Maldini passarão a ser “desempenhadas por uma equipa, em estreita ligação com o treinador, que reportará diretamente ao diretor-executivo (CEO)”.

Paolo Maldini despede-se assim de ‘Milanello’ deixando um scudetto na sala de troféus, pela conquista do campeonato em 2021/22, 11 anos depois da última vez que o clube alcançara tal desiderato, no clube que conta com o português Rafael Leão, que renovou contrato recentemente.

Na época que agora findou, o AC Milan ficou em quarto lugar no campeonato, que dá acesso à Liga dos Campeões na próxima época, e alcançou as meias-finais da ‘Champions’, nas quais foi eliminado pelo rival Inter Milão.