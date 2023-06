Chegar aos últimos minutos com três possíveis campeões: seria o formato de play-off final da Liga Belga uma boa ideia para Portugal?

Poderá o drama ser a salvação de alguma coisa? Serve esta fugaz e inútil reflexão para descascar o que de virtuoso ou trágico tem o formato da Liga Belga, cujos adeptos sentiram nas entranhas algumas daquelas delirantes e angustiantes cambalhotas, cortesia de uma bola de futebol. O que aconteceu no domingo foi a glorificação do inesperado ou o cancelamento da probabilidade. Numa época em que o oposto (a previsibilidade) é uma das críticas apontadas a vários campeonatos europeus, estará aí a resposta para a recuperação do entusiasmo até ao último suspiro?

Nos últimos minutos do campeonato da Bélgica, na derradeira jornada decidida este fim de semana, o Union St. Gilloise e o Genk sentiram-se virtuais campeões nacionais até bem perto do final dos seus jogos, um sentimento que se esfumou com o golaço tardio de Toby Alderweireld, que transformou o Royal Antwerp no campeão da realidade, o que não acontecia há 66 anos.