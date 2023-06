O menino Gabri Veiga resgatou o Celta de Vigo de Carlos Carvalhal no desfecho da La Liga

Se ganhar um título é a alegria imensa, um grito de festejo, evitar a descida é um choro de alívio, uma fuga ao abismo quando se esteve tão perto da queda. Foi isso que o Celta de Vigo, de Carlos Carvalhal, saboreou na última jornada da La Liga.

O técnico português começou bem nos galegos, chegando a ter a equipa a olhar para a Europa depois de uma excelente série de resultados depois da paragem para o Mundial. No entanto, entre as jornadas 32 e 37, o Celta só fez um ponto em 18 possíveis e chegou à derradeira partida em risco de descer.

Com Espanyol e Elche já com a queda de escalão definida, a jornada 38 da La Liga prometia emoções fortes, com Cádiz, Valencia, Getafe, Almeria, Celta e Valladolid a lutarem por evitar ser o emblema que acompanhava os outros dois na descida. No final de contas, foi o Valladolid a chorar de tristeza.

Contra o Barcelona, foi uma das jovens estrelas do futebol espanhol a brilhar. Gabri Veiga, com dois golos, iluminou o caminho da manutenção para o clube de Vigo.

Aos 21 anos, o médio foi uma das principais revelações da temporada em Espanha, ao ponto de se noticiar milionário interesse da sua contratação, nomeadamente vindo da Premier League. Com dois golos, derrotou os campeões desta edição da competição, chegando aos 11 no campeonato.

Com Gonçalo Paciência a não sair do banco, as celebrações de Carlos Carvalhal a cada golo evidenciavam a importância do momento. Depois do primeiro, uniu as mãos, quase rezando aos céu. Após o segundo, explodiu de alegria. Ansu Fati ainda reduziu, mas o Celta acabou em 13.º, quatro pontos acima do Valladolid, e estará na elite do balompié em 2023/24.

Outro histórico em perigo de cair era o Valencia, que protagonizou numa temporada triste, mergulhada em instabilidade e incapacidade de estar à altura da fasquia a que habituou os seus adeptos. Ainda assim, um 1-1 em Sevilha, contra o Betis, evitou que um dos principais clubes de Espanha caísse (para já).

Um dos momentos da noite — e da temporada — foi a despedida de Joaquín, a lenda do Betis que, aos 41 anos, se retira do futebol. Chegou aos 622 jogos na La Liga, igualando o registo de Zubizarreta como recordista de encontros na competição.

O Cadiz, com um 1-1 em Elche, e o Almeria, com um 3-3 em Barcelona contra o Espanyol, salvaram-se. Menos sorte teve o Valladolid, que não foi além do nulo, em casa, contra o Getafe.

O clube detido por Ronaldo Nazario volta, assim, a jogar na segunda divisão, somente uma temporada depois de ter regressado à La Liga.