Mauricio Pochettino, o homem escolhido para tirar o Chelsea do pântano

Sobre a primeira temporada do Chelsea sob comando dos dólares norte-americanos de Todd Boehly já quase tudo foi dito. Houve rodízio de treinadores (Thomas Tuchel, Graham Potter e Frank Lampard, fora outros interinos), esbanjamento quase ofensivo de dinheiro em transferências - cerca de 600 milhões divididos pelas duas janelas e um ror de jogadores -, e resultados embaraçosos: os londrinos acabaram a época em 12.º lugar na Premier League, com mais derrotas (16) que vitórias (11), absolutamente longe de qualquer lugar europeu - ficaram, aliás, bem mais perto de um lugar de descida (a meros 10 pontos) do que do último posto que dá acesso à Liga Conferência, ocupado pelo Aston Villa, com 61 pontos.

A próxima temporada será, portanto, de reconstrução. E já há nome para liderar a revolução: Mauricio Pochettino. Logo no dia seguinte ao fecho da Premier League 2022/23, o argentino de 51 anos, há muito falado para o lugar, foi confirmado como novo treinador dos blues, com um contrato de dois anos, com mais um de opção.

“Pochettino é um treinador conhecido pela energia e estilo de encher o olho das suas equipas e construiu uma reputação de ajudar jovens jogadores a atingir o seu maior potencial, dentro de um grande sentido de equipa”, pode ler-se no comunicado do clube, lançado no site oficial.

Laurence Stewart e Paul Winstanley, diretores desportivos do Chelsea, referem a “experiência”, “padrões de excelência”, “qualidades de liderança e o carácter” do antigo central, que depois de Espanyol, Southampton, Tottenham e Paris Saint-Germain, está de regresso à Premier League para treinar.

“É um treinador vencedor, que trabalhou ao mais alto nível em múltiplas ligas e linguagens”, sublinham ainda os responsáveis pela escolha.

Vencedor da Ligue 1 em 2021/22 e da Taça de França no ano anterior, Mauricio Pochettino procura ainda o primeiro título em Inglaterra. O primeiro desafio será olhar para o multitudinário (e milionário) plantel do Chelsea e fazer escolhas. Para já, ainda é uma incógnita se João Félix continua ou não em Stamford Bridge, depois de ter jogado no Chelsea na segunda metade da época, emprestado pelo Atlético Madrid.