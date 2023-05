Abel Ferreira tirou telemóvel a jornalista que gravava discussão: “Senti invasão de privacidade. Há coisas que a imprensa não tem de saber”

O encontro entre Atlético Mineiro e Palmeiras, a contar para a 8.ª jornada do Brasileirão, terminou empatado a um golo e ficou marcado por um clima quente e várias queixas da equipa paulista face à atuação dos árbitros. No final da partida, Anderson Barros, diretor de futebol dos atuais campeões brasileiros, discutiu, na zona mista, com o quarto árbitro, Ronei Cândido Alves, cena à qual se juntou Abel Ferreira.

A dado momento, o técnico notou que o momento estava a ser filmado por Pedro Spinelli, jornalista que é produtor da Globo em Minas Gerais. O profissional encontrava-se num local ao qual os órgãos de comunicação social têm acesso, mas Abel Ferreira aproximou-se e tirou-lhe o telemóvel das mãos.

O técnico só devolveu o aparelho quando se apercebeu que, na zona mista do Mineirão, estava outro jornalista, da Rádio Itatiaia, a filmá-lo. O português virou-se para este segundo jornalista e acusou: “O futebol brasileiro está assim por vossa culpa, por vossa responsabilidade”, saindo do local.

Pouco depois, na conferência de imprensa, Abel Ferreira fez um “esclarecimento” antes de lhe ser colocada qualquer questão, uma vez que “todo o mundo aqui gosta de transformar um copo de água numa tempestade”, atirou o antigo lateral.

O treinador descreveu o sucedido como uma “confusão” entre o dirigente e um dos árbitros, pedindo “desculpa” caso se tenha “excedido”, mas justificando-se: “São coisas que passam, isso é muito nosso, mas infelizmente hoje todos têm câmeras e telemóveis em todo o lado. São coisas do futebol. Há coisas que a imprensa não tem de saber”, argumentou.

Mais tarde na conferência de imprensa, Abel foi questionado sobre o momento, dizendo que sentiu “invadirem” a sua “privacidade”. “Eu não posso estar aqui falando com ele e você vem aqui [faz o gesto de filmagem]. O que eu senti foi invasão de privacidade”, considerou o técnico, apesar de a zona em causa ser, justamente, destinada a jornalistas.