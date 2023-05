O conto de fadas de Mpanzu no Luton, da 5.ª divisão à Premier League em 10 anos: “Sinto que completei o futebol”

A última vez que o Luton Town esteve na primeira divisão o Leeds United, com Eric Cantona, foi campeão nacional. Estávamos em 1992, foi a última edição do futebol inglês antes de arrancar a popular Premier League. Ian Wright, que durante a campanha saltou do Crystal Palace para o Arsenal, foi o rei do golo (29), perseguido por Gary Lineker (28). Steve Bruce, John Barnes e Mark Hughes ainda eram jovens. Arsène Wenger estava em França e faltava a passagem pelo Japão. Outros tempos, portanto.

Passados estes anos todos, o Luton meteu-se na luta pela subida de divisão nos concorridos e tensos play-offs do Championship. Durante a época regular, nas 46 jornadas, este humilde clube somou 80 pontos, menos 11 e 21 do que os automaticamente promovidos Sheffield United e Burnley, o campeão. No play-off começou por esventrar os sonhos das gentes de Sunderland e apurou-se para a final contra o Coventry City, onde passou em meados da década de 90 Isaías, o pontapé-canhão que passou muitos anos em Portugal.

A final, num lotado Wembley, até começou bem para os de Luton, com o golo de Jordan Clark. Depois Gustavo Hamer empatou e o jogo foi decidido nos penáltis. A equipa que voava desde os campeonatos amadores foi mais forte neste capítulo e fez a festa. Debaixo dos holofotes esteve sobretudo um homem: Pelly-Ruddock Mpanzu. Este internacional pela República Democrática do Congo, de 29 anos, joga ali desde 2013, quando estavam na quinta divisão. Quinta. Divisão. Chegou por empréstimo do West Ham e voltou definitivamente pouco tempo depois.

Richard Heathcote

“Sinto que completei o futebol, meu!”, disse na galhofa após o jogo com o Coventry, no coração do relvado de Wembley, nas entrevistas rápidas. Mpanzu recebeu a braçadeira muito cedo no jogo depois da lesão de Tom Lockyer, que festejou a promoção à elite do futebol inglês na cama de um hospital.

O trajeto deste futebolista pertence aos livros com as melhores histórias de futebol. Em 2013/14, na tradicional e verdadeira Conference League, subiu para a quarta divisão: a sua equipa fez 101 pontos e os jogadores do Luton foram campeões com muita distância para o Cambridge United (82p). Há poucos dias reencontrou-se com o treinador que o levou para ali, John Still. A cumplicidade entre ambos era notória. “Agradecido pela oportunidade que ele me deu, obrigado por teres acreditado em mim”, escreveu Mpanzu no Twitter.

Quatro anos depois, Mpanzu celebrou a promoção à League One, a terceira divisão do futebol inglês, mais uma vez sem precisar de ir aos play-offs. No ano seguinte, o conto de fadas começava a ganhar forma: campeões da League One, à frente de Barnsley, Charlton, Portsmouth e Sunderland, e subida ao Championship, a dogfight das dogfights. O médio africano com dupla nacionalidade inglesa, nascido em Hendon, jogou sempre mais de 30 jogos por temporada, tendo superado duas vezes os 50 jogos numa época, demonstram os números no Zerozero.

Agora, o céu. A Premier League. O Luton, um bumerangue cósmico, transformou-se no primeiro clube a ir do topo do futebol inglês para a non-League e voltar.

“Vou retirar-me este verão, está feito! Tem sido uma viagem", desabafou este futebolista que jogou pelo Congo em duas ocasiões, em junho de 2021, contra Mali e Tunísia. “Vivi altos e baixos, mas tens de acreditar em ti e aqui estou, um jogador da Premier League.”