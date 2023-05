Dilly ding, dilly dong 🛎️ Leicester e Leeds despromovidos, salva-se o Everton

Dilly ding, dilly dong. A campainha do Leicester, outrora feliz e a abrir caminho para o brilhante e inesperado título de 2016, tocou agora pelas piores razões. O clube onde joga Ricardo Pereira foi despromovido este domingo, apesar da vitória contra o West Ham, pois o Everton, outro gigante aflito, ganhou o seu jogo contra o Bournemouth.

Dilly ding, dilly dong. Uma história de cada vez. À entrada para a derradeira jornada da Premier League, Everton (33 pontos) Leeds United (31) e Leicester City (31), o vencedor da FA Cup e Supertaça Inglesa em 2021, jogavam a sobrevivência no largo dos tubarões e dos grandes futebolistas. Não havia volta a dar: dois grandíssimos e históricos clubes daquele país baixaram para o Championship, que se despede do recém-promovido Luton, o palco de uma das histórias do ano.

Dilly ding, dilly dong. O Leeds, ainda o cronómetro esfregava os olhos, já estava a perder contra o Tottenham. Harry Kane meteu dois golos, Lucas Moura despediu-se de Londres molhando também ele a sopa e Pedro Porro, o furacão que preenchia o corredor direito do Sporting, somou o terceiro golo com a camisola branca dos spurs. O futebol não permitiu sequer qualquer esperança aos de Leeds, a terra onde nasceu Erling Haaland.

Dilly ding, dilly dong. Já o Leicester, sim, pôde sonhar. Com Ricardo Pereira no banco, entrando já depois da hora, Harvey Barnes e Wout Faes encaminharam os três pontos para a contagem daqueles que foram campeões nacionais há sete anos, naquele que foi muito provavelmente o maior conto de fadas da Premier League, inaugurada em 1992. A equipa de Dean Smith ficou pendente do que faria o Everton, em casa, contra o Bournemouth, já tranquilo na tabela e com a garantia que para o ano há mais.

Dilly ding, dilly dong. Uma bala de Abdoulaye Doucouré confirmou a manutenção para os rapazes do pragmático e realista Sean Dyche. Contas feitas, o Everton ficou com a cabeça acima da linha de água, com 36 pontos, enquanto Leicester morreu na praia com 34 pontos, mais três do que o Leeds United, promovido em 2019/2020 com Marcelo Bielsa, o novo selecionador do Uruguai.

Dilly ding, dilly dong. Os que caíram serão substituídos por Burnley, Sheffield United e Luton, que ganhou esse direito no Wembley, no domingo, contra o Coventry City nas grandes penalidades. Como dizia o dono da campainha Claudio Ranieri, com uma ligeira alteração, “ei, acorda”, isto é a Premier League. E esta competição, a nova Serie A dos anos 80 e 90, não tem qualquer piedade dos mais frágeis ou que a certa altura duvidam da própria sombra.