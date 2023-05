“Os insultos mostram a influência do racismo no desporto”: a ONU também condenou os ataques contra Vinícius Jr.

O Alto Comissário das Nações Unidas (ONU) para os Direitos Humanos condenou, esta quarta-feira, os insultos discriminatórios proferidos contra o futebolista Vinícius Júnior e pediu aos organizadores de eventos desportivos que implementem “estratégias para evitar o racismo no desporto”.

“Os insultos contra Vinícius Júnior mostram a influência do racismo no desporto. Peço aos organizadores de eventos que usem estratégias para o evitar e erradicar”, afirmou Volker Tur.

O responsável da ONU considerou que para erradicar a discriminação racial “é essencial começar por ouvir as pessoas afrodescendentes e envolvê-las, dando passos reais para responder às suas principais preocupações”.

Turk garantiu que a estrutura que dirige está disponível para dar “às federações desportivas um guia sobre aplicação de políticas de direitos humanos, luta contra a estigmatização, racismo e discriminação da comunidade LGBTQ+”.

O alto comissário da ONU estabeleceu uma relação entre os insultos ao avançado brasileiro e o homicídio de George Floyd, ocorrido há cerca de três anos nos Estados Unidos, após um ato de violência policial.

“Está claro que não se conseguirá resolver o problema da brutalidade policial contra afrodescendentes se não se conseguir ligar com o problema mais amplo das manifestações sistemáticas de racismo que ‘inundam’ as nossas vidas”, disse.

No domingo, durante o jogo com o Valência, o jovem avançado brasileiro do Real Madrid foi, mais uma vez, alvo de insultos racistas por parte de alguns adeptos, que motivaram reações de vários quadrantes, nomeadamente do presidente do Brasil, Lula da Silva, e do líder da FIFA, Gianni Infantino.

Nos últimos meses, Vinícius tem sido alvo de vários insultos racistas e, no final de janeiro, foi o protagonista de um episódio que levou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a enviar uma carta às entidades que regem o futebol (FIFA, UEFA e CONMEBOL) a solicitar medidas concretas para punir os comportamentos racistas e aumentar a consciencialização sobre o tema.

Os insultos a Vinícius no Estádio Mestalla levaram a Liga espanhola de futebol a anunciar que vai solicitar, formalmente, nos próximos dias, alterações à legislação contra a violência, o racismo, a xenofobia e a intolerância no desporto, na sequência dos insultos racistas ao brasileiro que pedir a alteração da lei contra a violência e o racismo no desporto.

Entretanto, o Comité de Competição da federação espanhol puniu o Valência com o fecho parcial de uma das bancadas do Estádio Mestalla, por cinco encontros.