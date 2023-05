O 27.º título em dia de dérbi: no estádio do rival catalão, o Barcelona tornou-se campeão espanhol

Um triunfo no sempre difícil dérbi da Catalunha com o Espanyol (4-2) permitiu ao Barcelona voltar hoje a coroar-se campeão espanhol de futebol, três épocas após o último título. Numa época em que foi ‘rei e senhor’ na La Liga, o Barcelona chega ao seu primeiro triunfo após Messi, depois de o argentino ter deixado o clube, pelo qual foi 10 vezes campeão, no final de 2020/21.

No Cornellà-El Prat, onde não vencia há duas épocas e costuma sentir dificuldades, a equipa de Xavi Hernández não se intimidou e mostrou cedo ao que vinha, com a certeza de que uma vitória dar-lhe-ia já o título, apesar de faltarem quatro rondas.

A primeira parte foi uma afirmação categórica do novo campeão, que chegou ao intervalo a vencer por 3-0, com um 'bis' de Robert Lewandowski (11 e 40 minutos), a distanciar-se na liderança dos marcadores (21 golos), e um tento de Alejandro Balde, que marcou o segundo (20), já depois de assistir o avançado polaco.

Após o reatamento, o ‘Barça’ ainda chegou ao quarto, por Koundé, aos 53 minutos, enquanto o Espanyol reduziu as diferenças por Puado, aos 74, e, já nos descontos, aos 90+2, por Joselu, que fez o 4-2.

A vitória dá ao Barcelona o seu 27.º título de campeão, com a equipa a fechar a 34.ª jornada com 85 pontos, mais 14 do que o Real Madrid (71), que na ronda subiu a segundo, e com uma diferença de 16 para o Atlético Madrid, quando faltam disputar 12.

No final, ainda no relvado, os jogadores do Barcelona tiveram de fugir para os balneários, escoltados, perante uma invasão de campo dos adeptos do Espanyol, descontentes com as comemorações do rival.

O dia consagrou o ‘Barça’, mas acentuou a agonia do vizinho Espanyol, que é 19.º e penúltimo classificado e continua a debater-se na fuga à despromoção, quando ocupa um dos lugares de descida.

É um cenário em que tudo se mantém em aberto, com o Espanyol a somar 31 pontos, menos três do que o Getafe (34), também em zona perigosa, e a quatro de Cádiz (16.º) e Valladolid (17.º), em posições a salvo.

A quatro jornadas do final, a única equipa já despromovida é o Elche, que tem apenas 19 pontos e hoje conseguiu a sua quarta vitória em todo o campeonato, com um surpreendente triunfo diante de um irreconhecível Atlético Madrid.

A equipa de Diego Simeone, que vinha de um grande momento, com três robustos triunfos e um total de 13 golos marcados, terá tido um dos piores desempenhos da época, ao perder em casa do Elche por 1-0.

No jogo, o guarda-redes croata Ivo Grbic, que tem substituído o lesionado Oblak, esteve no pior dos ‘colchoneros’, ao oferecer de bandeja o golo a Fidel, com uma saída em falso, que deixou a bola à mercê do médio espanhol.

A derrota impediu o ‘Atleti’ de recuperar o segundo lugar, agora ocupado por Real Madrid, com mais dois pontos (71), que, no sábado, venceu em casa o Getafe (1-0).

Também hoje, o Celta de Vigo, de Carlos Carvalhal, sofreu a terceira derrota consecutiva na Liga, desta vez ao perder por 2-1 na receção ao Valência, mas manteve-se em 13.º, uma posição acima do emblema ‘che’.

A vitória do Valência foi crucial na recuperação de posições na fuga à despromoção, com a equipa com mais três pontos do que o Getafe (34), ao contrário do Valladolid, que caiu para 17.º, ao perder em casa com o Sevilha, por 3-0.

Apesar da vitória tranquila da formação andaluza, que está a um ponto da zona europeia, o árbitro foi obrigado a ter escolta ao intervalo, depois de terminar a primeira parte quando a formação da casa rematava num ressalto de bola e colocava a bola na baliza.