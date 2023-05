Laporta, o título, o eventual regresso de Messi e uma certeza: “Todos os jogadores querem vir para o Barça”

Volta e meia aterra nas redes sociais aquele vídeo de uma adepta do Real, entupida em orgulho, a cantar “Xavi, quédate”. Ou seja, suplicava que o novo treinador do Barcelona ficasse por ali uns tempos, em que alegadamente só choveriam fortuna e troféus para os de Madrid. No domingo, esse dia santo para os futeboleiros, o futebol tratou de fazer arquitetar uma desfeita contra essa senhora e o Barça voltou a ser campeão, o que não acontecia sem Lionel Messi desde 1999, quando ainda por lá jogavam Luís Figo e Vítor Baía e o capitão era um tal de Guardiola.

Na ressaca do triunfo catalão, cuja festa no relvado do velho rival da cidade foi interrompida por uma promessa de tragédia, Joan Laporta – o presidente que apostou em Pep em 2008 e que colocou um cartaz gigante num prédio de Madrid, durante a campanha para as eleições de 2021, a dizer “vontade de voltar a ver-vos” – falou exatamente sobre o eventual regresso do prodígio, o maior futebolista da história do clube.

“O Leo ainda está em Paris, com situações desagradáveis”, explicou Laporta, em alusão aos assobios, suspensão e desamores que têm assolado os últimos tempos do argentino na capital francesa. “Não queria agora aborrecê-lo. Vamos tentar melhorar a equipa em todas as linhas. Eu falei com o Messi para reconduzir a situação. Foi muito agradável. Recuperámos a relação. O Messi quer o Barça, sente este clube como a sua casa, mas agora não lhe estaria a fazer favor nenhum.” Sobre as notícias que indicam que o canhoto campeão do mundo estaria a caminho da Arábia Saudita, Laporta foi taxativo: “O Barça é o Barça. Estão a fazer um bom trabalho na Arábia, investindo, mas, insisto, o Barça é a sua casa”.

De acordo com Veronica Brunati, uma jornalista argentina que acompanha a seleção local há muitos anos, Messi quer mesmo voltar ao Camp Nou e já haverá um princípio de acordo para serem iniciadas formalmente as negociações. O clube, informou ainda a jornalista numa publicação no Twitter, terá pedido um documento à La Liga a garantir que o Barça pode inscrever Lionel Messi, um jogador que terá abandonado a Catalunha depois de o clube falhar os pressupostos e regulamentos exigidos por aquela institução, há dois anos. A história, como se sabe, terminou em lágrimas e numa despedida penosa.

A goleada contra o Espanyol de Barcelona, no domingo, por 4-2, permitiu ao Barcelona celebrar o 27.º título nacional da história. Robert Lewandowski, Jules Koundé e Álex Baldé fizeram os golos dos culés que garantiram o regresso ao torno espanhol. O Real Madrid, focado como sempre na Liga dos Campeões, está a 14 pontos de distância, por isso era uma questão de tempo até as ruas de Barcelona se encherem de felicidade e nostalgia.

Anadolu Agency

O presidente Joan Laporta foi ainda questionado sobre Bernardo Silva, o mago do Manchester City que ainda espreita um inédito treble para aqueles lados. “Conheço-o pessoalmente. Em 2015 tê-lo-ia contratado”, garantiu. Não foi dada explicação alguma sobre esse timing. No verão de 2015 o canhoto português acabava de fazer a primeira temporada ao serviço do Mónaco.

A continuação de Xavi Hernández, um tema que apoquenta a tal adepta com que este texto foi iniciado, não terá problemas. “É um homem de clube”, disse Laporta, eventualmente descansando as gentes da região. “Entende perfeitamente as circunstâncias do clube e merece um reconhecimento por parte do clube. Estamos num plano de austeridade e estou tranquilo porque ele é o primeiro a assumi-lo. O Xavi tinha claro que queria ser treinador do Barça. Quem sabe mais do que eu. Tem muitos pontos em comum com a primeira época do Guardiola.” Apesar de tudo, do feito admirável de Xavi esta temporada, Pep conquistou seis troféus na primeira época na elite, em 2008/09, depois de ser campeão da quarta divisão com o Barça B no ano anterior.

A temporada dos catalães teve os seus altos e baixos, sobretudo quanto a exibições, uma religião bem importante pois o resultado não é tudo, e desempenho europeu. Eliminados na fase de grupos da Champions, os rapazes de Xavi não passaram do play-off da Liga Europa, caindo com o Manchester United. Na Copa del Rey alcançaram as meias-finais, perdendo para o Real Madrid, o adversário que superaram para somar mais uma Supertaça de Espanha.

A incorporação de Deco, um artista que jogou ao lado de Ronaldinho e que conquistou a Liga dos Campeões em 2006, é uma possibilidade. “Já trabalha connosco como representante do clube no Brasil, pode dar o salto para a secretaria técnica. Caso seja o diretor desportivo, teria de deixar a agência de representação”, explicou o dirigente. Deco, por exemplo, é empresário de Raphinha, atleta do clube. “Conversávamos sobre isso há muito tempo”, admitiu ainda Laporta.

A ideia agora é, com Deco ou sem Deco como novo diretor desportivo (Laporta também mencionou a continuidade de Jordi Cruijff), reforçar bem todas as posições do campo. “Temos o mercado bastante trabalhado”, garantiu ainda ainda depois de se sagrar campeão nacional. “Estaremos em condições de reforçar todas as linhas se a La Liga nos aprovar o plano de viabilidade. Todos os jogadores querem vir para o Barça. Isso é muito importante.”