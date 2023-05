Quatro jogos depois, Fulham de Marco Silva volta a ganhar com uma catrefada de golos

O Fulham, orientado pelo português Marco Silva, regressou hoje às vitórias na Liga inglesa de futebol, ao superiorizar-se na receção ao aflito Leicester por 5-3, para a 35.ª jornada.

Em Craven Cottage, em Londres, o desafio ficou praticamente resolvido ainda dentro dos primeiros 45 minutos, face aos remates certeiros de Willian (10), do ex-Benfica Carlos Vinícus (18) e de Tom Cairney.

No segundo tempo, Cairney 'bisou', aos 51, antes de Barnes (59) encurtar distâncias e Vardy desperdiçar uma grande penalidade para os ‘foxes’, que hoje tiveram o defesa Ricardo Pereira entre os suplentes.

Willian foi o autor do quinto golo da equipa londrina, aos 70 minutos, naquele que foi o segundo da conta pessoal, com Maddison (81), de penálti, e Barnes (90), pela segunda vez, a atenuarem os danos.

No Fulham, o luso João Palhinha disputou os 90 minutos, enquanto o compatriota Cédric Soares não saiu do banco de suplentes.

Com este triunfo, quatro jogos depois sem conhecer o sabor da vitória, os ‘cottagers’ somam 48 pontos, no 10.º lugar de uma classificação liderada pelo Manchester City (82), que tem menos um jogo do que o segundo posicionado Arsenal (81).

O Leicester é 16.º, com 30 pontos, os mesmos de Leeds (17.º) e Nottingham Forest (18.º), que hoje defronta o lanterna-vermelha Southampton.