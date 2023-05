Mourinho diz que usou escuta durante o jogo com o Monza: “Não sou estúpido, sabem? Gravei tudo”

Em janeiro, Sam Mendes decretou que José Mourinho seria um belíssimo vilão para as tramas de “007”. É certo que dificilmente algo do género acontecerá, mas o treinador português, talvez inspirado pelo realizador britânico, acabou de protagonizar um episódio que poderia muito bem pertencer a um guião de missões secretas.

A seguir ao empate da Roma contra o Monza, um resultado que complica o apuramento para a Liga dos Campeões, Mourinho revelou que usou uma escuta durante os 90 minutos, conta o “The Guardian”. “Não sou estúpido, sabem?”, questionou como quem afirma na ressaca da partida. “Eu fui para o jogo com um microfone. Gravei tudo. Desde o momento que saí do balneário até ao momento que voltei. Protegi-me”, explicou, provavelmente ainda com a expulsão contra a Cremonese em mente, a terceira da temporada, no final de fevereiro.

Daquela vez , em Cremona, o problema foi com o quarto árbitro (“se tive aquela reação é porque aconteceu alguma coisa”), o que levou Mourinho a mencionar uma desejável gravação. “Quero ver se há uma gravação do que ele me disse. Não quero entrar na questão de ele ser de Turim, que teremos de jogar contra a Juventus e ele quer-me fora do banco”, denunciou então.

E acrescentou: “Não quero entrar nisso. Quero entrar no facto de, pela primeira vez na minha carreira, um árbitro, e neste caso um quarto árbitro, ter falado comigo de uma forma inaceitável”.

Desta vez o episódio aconteceu com o árbitro principal, Daniele Chiffi, de 38 anos. Mourinho descreveu-o como “o pior” que já teve num jogo de futebol. “É o pior árbitro que encontrei na minha vida. É o pior. Tecnicamente é horrível, zero empatia, zero comunicação, zero consciência”, acusou o português.