Luís Castro e o regresso a um lugar feliz: pela primeira vez em 10 anos, o Botafogo lidera o Brasileirão

A par de Abel Ferreira, o português mais titulado no futebol brasileiro que vai na quarta temporada no Palmeiras, apenas um dos seis treinadores nacionais que por lá andam está a viver a segunda época consecutiva no mesmo clube. E, no arranque desta edição do Brasileirão, essa longevidade possível já beneficia Luís Castro.

O Botafogo venceu, por 3-2, o Flamengo no dérbi do Rio de Janeiro à terceira jornada do campeonato e o resultado permitiu ao clube que celebrizou Mané Garrincha ascender à liderança do Brasileirão, beneficiando de outro jogo que envolveu uma equipa da cidade - a derrota do Fluminense de Fernando Diniz, contra o Fortaleza.

Há quase 10 anos que o Botafogo não dormia na liderança do Brasileirão: aconteceu na 15.ª jornada da edição de 2013, quando a equipa ganhou à Portuguesa dos Desporto e o técnico era Oswaldo de Oliveira. Desta feita, a ascensão surgiu após um dérbi jogado no Maracanã, no qual Luís Castro até foi expulso por, segundo o árbitro, ter feito “protestos ofensivos” e dito “quem manda na minha equipa sou eu”, após uma confusão devido a uma substituição.

Após a vitória e quanto à liderança do Brasileirão, o treinador português preferiu relativizar: “Não dou importância. Dou importância porque, afinal, ganhámos os jogos. Agora, isso ter significado para o futuro. Admito que haja pessoas tão ambiciosas como eu, agora mais... OK, pode haver, mas acho que é muito difícil. Todos os clubes sonham em ganhar, mas não nos deixamos enganar pelo futebol, por uma liderança na terceira jornada.”