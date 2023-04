Fortuna Dusseldorf anuncia projeto que tornará os bilhetes de jogos em casa gratuitos para os adeptos

Se há país na elite do futebol que procura colocar os adeptos no centro do futebol, esse é a Alemanha. Lá há regras que limitam a entrada de investidores externos aos clubes, protegendo o poder dos adeptos (a chamada regra “50+1”), ou limites ao preço dos bilhetes. Agora, o Fortuna Dusseldorf quis ir ainda mais longe.

O clube, atualmente no sexto lugar da 2. Bundesliga (segundo escalão) e que esteve na Bundesliga pela última vez em 2019/20, anunciou um projeto que tem como objetivo tornar os bilhetes para todos os jogos em casa totalmente gratuitos. Chamada “Fortuna para todos”, a ideia quer “reunir todos os cidadãos de Dusseldorf em torno do clube”.

Assim, o projeto-piloto começará na próxima temporada, com alguns encontros de teste. Pretende-se que, no futuro, a iniciativa se alargue a todas as partidas que se joguem na e Merkur Spiel-Arena.

Caso haja mais procura do que lugares existentes no estádio, os bilhetes serão sorteados. O recinto do Fortuna tem capacidade para 54.600 espetadores. Esta temporada, na 2. Bundesliga, a média de assistências é de 29.503 pessoas. Em Portugal, este valor daria para ser a terceira maior assistência média no principal campeonato, só atrás de FC Porto e Benfica. No último ano em que competiu na Bundesliga sem constrangimentos da pandemia, o Fortuna teve 43.845 pessoas de média no estádio.

O Fortuna esclarece que a medida aplica-se a todos, “não importando se se trata de um sócio, detentor de lugar anual, membro de um grupo organizado de apoio ou apenas adepto”, porque “o futebol pertence a todos os adeptos”.

O financiamento da medida, argumenta o clube, vem da associação entre clube, autarquia e patrocinadores. O Fortuna anuncia parcerias com várias empresas e espera que o compromisso financeiro dessas entidades compense a perda de receitas de bilheteira.

O clube anunciou ainda que as receitas de patrocínio garantidas pelas empresas que se juntaram a este projeto não irão ser só distribuída pela equipa principal masculina. Desta forma, 20% do valor encaixado irá para o futebol jovem e feminino e outros 20% para o desenvolvimento do estádio e da área digital do clube. Outros 10% irão para o desporto amador e recreativo na cidade de Dusseldorf e para projetos de sustentabilidade.

O clube garante ainda que “continuará a ser dos adeptos”, sem ser adquirido por investidores externos, algo que “não é negociável”. Neste projeto, há ainda o compromisso de criar mais espaços para ouvir os adeptos quanto a questões da gestão do Fortuna Dusseldorf.