171 adeptos da Juventus estão proibidos de entrar em estádios após dirigirem insultos racistas a Lukaku

As autoridades italianas proibiram 171 adeptos da Juventus de aceder a recintos desportivos, em virtude de cânticos racistas contra o futebolista belga Romelu Lukaku, do Inter Milão, na Taça de Itália.

Os cânticos aconteceram no jogo de 4 de abril, quando Lukaku se preparava para marcar o penálti que resultou no empate 1-1, bem como durante os seus posteriores festejos, que desencadearem confusão entre os jogadores nos bancos de suplentes, da qual resultaram vários expulsos, entre eles o próprio belga.

Os adeptos agora punidos foram identificados através de gravações vídeo e áudio, que poderão ajudar a encontrar outros cerca de 80 prevaricadores. As autoridades não especificaram o tempo de proibição de ingresso a instalações desportivas das pessoas que foram igualmente multadas financeiramente.

A investigação da Direção de Operações Especiais detetou igualmente cânticos ofensivos da claque do Inter em relação aos adeptos da Juventus, nomeadamente ao cantar “Liverpool, Liverpool”.

Estes cânticos referiam-se à tragédia de Heysel Park na final da Taça dos Campeões Europeus de 1985, na qual uma avalancha de pessoas resultou em 39 mortes por esmagamento, 32 dos quais adeptos afetos à ‘vecchia signora’.

Entretanto, e de “forma excecional e extraordinária”, a federação italiana despenalizou Romelu Lukaku do segundo cartão amarelo no desafio da Taça, pelo que poderá jogar na segunda ‘mão’ na quarta-feira, apesar do Tribunal de Apelo ter negado o recurso do Inter em primeira instância.

“O princípio da luta contra todas as formas de racismo é um elemento fundamental da ordem desportiva”, justificou o organismo.

O indulto surge numa semana particularmente turbulenta na discussão dos incidentes desse encontro, pois o Tribunal de Justiça que negou provimento ao recurso de Lukaku foi o mesmo que acolheu o apresentado pela Juventus pela sanção recebida para fechar o setor autor dos insultos racistas em causa.