FC Porto é o 4.º clube do mundo com mais penáltis a seu favor desde janeiro de 2020

O Observatório de Futebol Europeu analisou 75 ligas em todo o mundo de acordo com a frequência de penáltis atribuídos pelos árbitros desde 1 de Janeiro de 2020 e chegou à conclusão que a I Liga egípcia é aquela em que os penaltis acontecem de forma mais frequente, a cada 172 minutos (não incluindo o tempo de lesão), em comparação com uma média global de 271 minutos. Seguem-se no pódio deste ranking a Saudi Pro League (a cada 178 minutos) e a I Liga russa (a cada 187 minutos).

A I Liga portuguesa surge na 29ª posição, significando que a cada 247 minutos é marcado um penálti, sendo o FC Porto o clube que mais beneficia destes lances.

O FC Porto não só é o clube português que mais beneficia de penáltis como ocupa o 4.º lugar no total dos clubes de todas as ligas. Ao todo foram 41 os pontapés da marca dos 11 metros que os dragões tiveram a seu favor, um número bem distante do clube menos beneficiado, a Udinese, da Itália, com apenas 11.

Se olharmos para as cinco grandes ligas europeias, vemos que a Serie A italiana (a cada 235 minutos) lidera a lista, enquanto no lado oposto da lista estão as duas principais ligas japonesas, a J1 (a cada 520 minutos) e a J2 (a cada 613 minutos), bem como o Championship, League One e League Two, de Inglaterra.







Sobre a conversão dos penaltis, o CIES concluiu que a taxa de conversão média é de 77,1%, sendo o máximo foi registado na Ligue 1 e na Liga do Catar (82,2%), enquanto o mínimo foi observado na PSL sul-africana (71,4%). A taxa de conversão é também particularmente baixa na I Liga portuguesa (73,4%) e na liga espanhola (74,9%).