Mensagem de voz de Jorge Jesus para ‘vice’ do Flamengo circula nas redes sociais: “Vocês podiam esperar por mim”

A semana de Jorge Jesus está a ser agitada. Na segunda-feira bateu o Karagumruk de Andrea Pirlo, depois de o seu Fenerbahçe estar a perder, encurtou a distância para o Galatasaray (seis pontos) e enviou um áudio por WhatsApp para alguém “amigo” no Brasil, a explicar os contornos da conversa com o vice-presidente para o futebol do Flamengo sobre o seu eventual regresso ao Rio de Janeiro.

O problema é que os áudios podem circular à velocidade da luz, então em pouco tempo aquelas palavras aterraram no telemóvel de milhares de pessoas, chegando com naturalidade às redes sociais, onde a audiência cresceu substancialmente. Nesse pedaço de som ouve-se um Jorge Jesus preocupado com a perceção do enredo por parte de quem está do outro lado do charco. No fundo, Jesus, que viveu dias gloriosos no mengão (Libertadores, Brasileirão, Recopa Sul-Americana), queria deixar claro que nunca seria por razões financeiras que não entrava no avião imediatamente para treinar Gabriel Barbosa e companhia, órfãos de treinador desde que Vítor Pereira, superado pela concorrência nas quatro competições em que entrou, foi despedido .

“Bom dia, amigo. Aqui são 10h da manhã na Turquia, aí no Brasil o fuso horário é de seis horas”, começou por dizer ao destinatário daquela mensagem de voz. “Eu falei com o Marcos Braz várias coisas, mas nunca falei em condições financeiras com ele. Não sei porque está a passar no Brasil a dizerem que eu pedi muito dinheiro e não chegaram a acordo comigo. Não sei qual é a intenção disso, mas a verdade é que o Marcos Braz falou comigo sobre o Flamengo, se eu podia sair já”, confirmou o treinador português. O “Globo Esporte” já confirmou a veracidade do áudio.

Jorge Jesus explica depois que seria impossível mudar-se agora para o Rio de Janeiro, pois o campeonato na Turquia entrou na reta final. A certa altura, o lisboeta, filho de Virgolino de Jesus, sugere que esperem por ele. Assim prossegue a mensagem: “Eu disse que [ir] já não podia, tinha que me dar algum tempo. Até para eu falar aqui com o presidente. Falta um mês e meio para acabar o campeonato aqui na Turquia. Ele [Braz] disse-me que ia pôr um treinador interino e eu disse: ‘Então, OK, vocês podiam esperar por mim’. Ele disse que não podia esperar muito por mim mais que uma semana”, explicou o treinador do Fenerbahçe, ainda na luta pela Liga Turca.

De seguida, chega o conformismo com a tal preocupação inicial: “E aqui, pronto, tudo bem. Agora, não quero que as pessoas pensem que, se eu não for para o Flamengo, foi por questões financeiras. Porque não falei nisso com o Marcos Braz e já estão por aí a dizer que eu pedi mundos e fundos”.

O Brasileirão começa este fim de semana, com sete portugueses em prova. O Palmeiras de Abel Ferreira é o campeão em título, enquanto o Flamengo se apresenta como o campeão da América, um título que venceu com Dorival Júnior, o homem que os cartolas do Flamengo contrataram para substituir Paulo Sousa e que depois deixaram cair para levar Vítor Pereira para o Maracanã.