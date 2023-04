Treinador do Al Nassr está na porta de saída e José Mourinho com proposta milionária para reencontrar Cristiano Ronaldo

Um empate sem golos frente ao modesto Al Feiha, uma exibição cinzenta, um confronto com jogadores no balneário e uma porta de saída aberta. Rudi Garcia, treinador de Cristiano Ronaldo no Al Nassr, estará muito próximo de deixar o clube saudita depois de nova desilusão que deixa a equipa a três pontos da liderança do Al-Ittiahad de Nuno Espírito Santo. O diário espanhol “Marca” garante que a gota de água para o treinador francês terá sido uma discussão em pleno vestiário com os jogadores e que o adeus está por horas. Para o substituir, José Mourinho é o sonho.

No final do jogo com o Al Feiha, no domingo, Garcia criticou a exibição dos jogadores, algo que não terá caído bem no plantel. “O resultado foi mau, não estamos felizes. Não gostei da exibição dos jogadores, pedi-lhes para jogarem como no último jogo, mas não fomos capazes”, disse, entre outras coisas, o técnico, que também não estará a corresponder em matéria de exibições.

Outro diário espanhol, o “As”, garante que Cristiano Ronaldo não aprecia Rudi Garcia e que o clube já pensa num sucessor de peso. Nada mais, nada menos que José Mourinho. Na última semana, em Itália davam conta da vontade da Arábia Saudita em pagar 120 milhões de euros ao técnico português para se tornar selecionador do país, com a possibilidade de se revezar num dos clubes da liga, um dos quais o Al Nassr. Agora é o “As” que revela que Mourinho terá uma proposta na ordem dos 50 milhões por época para se reencontrar com Cristiano Ronaldo, depois de terem juntos levado o Real Madrid ao título espanhol em 2011/12.

O problema será mesmo deixar a Roma nesta reta final de campeonato, numa altura em que o clube da capital está em 3.º lugar da Serie A e em plena luta por um lugar na Liga dos Campeões do próximo ano.