Renato Sanches e um calvário de lesões sem fim: médio português volta a parar mais um mês

O médio internacional português Renato Sanches vai estar fora de competição entre três a quatro semanas devido a uma lesão no adutor direito, anunciou esta terça-feira o Paris Saint-Germain, campeão francês de futebol.

De acordo com o boletim clínico divulgado pela formação parisiense no site oficial, o regresso de Renato Sanches aos treinos “é esperado em três ou quatro semanas, dependendo da evolução clínica”.

O médio luso lesionou-se no sábado, no jogo com o Nice, da 30.ª jornada da Liga francesa, que o PSG venceu por 2-0, numa partida em que foi titular, mas acabou por ser substituído por Fabián Ruiz logo aos 10 minutos. Algo muito semelhante ao que havia acontecido em inícios de fevereiro, quando saiu aos 11 minutos no jogo com o Toulouse. Na altura, uma lesão muscular na coxa esquerda obrigou Sanches a parar quatro semanas, perdendo seis jogos da equipa.

A época do jogador formado no Benfica e que esta temporada chegou a Paris vindo do Lille está a ser um autêntico calvário. Esta será a 5.ª paragem do médio por lesão. Em setembro perdeu vários jogos também com queixas num adutor, ao que se seguiu nova paragem por lesão muscular em outubro. No início de 2023 foi um traumatismo a afasta-lo dos relvados.

Sanches jogou em 22 encontros com a camisola do Paris Saint-Germain, mas apenas sete deles a titular. Marcou dois golos.

O PSG lidera a Ligue 1, com 69 pontos, mais seis do que o segundo classificado, o Lens, que tem 63.