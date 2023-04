O Arsenal esteve a ganhar por 2-0 em Anfield, mas golo de Firmino aos 87' deixa a luta pela Premier League ao rubro

No jogo grande da ronda em Inglaterra, Liverpool e Arsenal empataram 2-2. Em Anfield, os londrinos começaram a ganhar por 2-0, mas a equipa da casa reagiu e atrasou os gunners na luta pelo título.

Com Diogo Jota a titular nos reds e Fábio Vieira a não sair do banco visitante, o começo do duelo ficou marcado pelo desacerto da defesa do Liverpool, que continua longe dos melhores tempos de Klopp. Aos 8', Robertson escorregou e Van Dijk, numa má abordagem, assistiu Martinelli, que abriu o marcador.

Pouco depois, aos 28', o setor recuado do Lverpool voltou a falhar. Alexander-Arnold deixou Martinelli fugir-lhe nas costas, com o brasileiro a cruzar para a área, onde o compatriota Gabriel Jesus se elevou e cabeceou para o 2-0.

O Liverpool, que está somente no oitavo lugar da Premier League, não desistiu. Em cima do intervalo, Salah reduziu, tendo o egípcio a hipótese de empatar aos 52', num penálti conquistado por Diogo Jota. No entanto, o canhoto atirou o lado.

A insistência do Liverpool seria premiada aos 87', num golo de cabeça de Roberto Firmino. O Arsenal mantém-se no topo da Premier League, com 73 pontos, mais seis que o Manchester City, que tem menos uma partida disputada. Dia 26 de abril há Manchester City - Arsenal.