Vamos algemar os guarda-redes à baliza?

A 14 de setembro de 1989, Nápoles e Sporting discu­tiam, por penáltis, a passagem à segunda eliminatória da Taça UEFA. Tomislav Ivkovic, guarda-redes dos portugueses, tinha pela frente Diego Armando Maradona, já homem elevado a deus no Sul de Itália, plenamente instalado no trono do futebol. Para “entrar na cabeça” de “El Pibe”, o croata lançou-lhe uma pergunta. “Queres apostar 100 dólares como defendo?”

O desafio foi aceite, Ivkovic defendeu e, no final do jogo — vencido pelo Nápoles —, o diez deu a prometida quantia ao adversário. O antigo guardião explica ao Expresso que Maradona, que “tinha milhões na conta”, não ficou perturbado pela centena de dólares em si, mas pelo “descaramento” mostrado, a “estranheza” e “surpresa” pela situação, que ajudou quem estava no lado com menos probabilidades de êxito a ter alguma vantagem.