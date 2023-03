Filho de antigo primeiro-ministro do Catar fez segunda oferta para comprar o Manchester United

O prazo fixara-se nas 21h de quarta-feira, para lá disso era jogo feito, nada mais. Só que o clã Glazer, detentor do Manchester United, talvez quisesse ouvir outras ofertas, quiçá mais chorudas, e prolongou o prazo também a pedido de uma das partes interessadas em comprar o clube. A decisão deu tempo para Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani avolumar a quantidade de zeros à direita da primeira proposta que apresentara, enriquecendo o plano que já terá enviado aos ainda donos de um dos maiores clubes do mundo, mas, pelos vistos, cheios de vontade de largarem a instituição.

Ainda sem ser revelado se os irmãos Glazer quererão vender a totalidade da sua posse do Manchester United ou apenas uma parte, na manhã deste sábado foi noticiado, em Inglaterra, que Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani, milionário do Catar, chegou mesmo a enviar uma segunda oferta. O “The Guardian”, a “BBC” e a “Sky New” não especificam os valores envolvidos da proposta que, a ser aceite, despertará o mesmo tipo de dúvidas suscitadas em outubro 2021, quando o Fundo de Investimento Público, liderado por Mohammed bin Salman, príncipe herdeiro da Arábia Saudita, comprou 80% do capital do Newcastle.

Na altura, a Premier League aprovou o negócio - mais tarde, foi notícia que o governo inglês, então chefiado por Boris Johnson, encorajou a tutela da prova a dar o seu aval - e confirmou a entrada de muitos milhões vindos de um país do Médio Oriente, considerado pelas Nações Unidas como responsável por orquestrar assassinato do jornalista Jamal Kashoggi, em 2018. A Amnestia Internacional e outras organizações de cariz humanitário, criticando o registo do país em direitos humanos e das mulheres, classificaram o negócio como um exemplo de “sportswashing”.

Ainda muito faltará para que assinaturas e rubricas sejam postas em folhas atrás de folhas de novos contratos, mas, caso escolham a proposta de Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani, os manos Glazer poderão suscitar dúvidas semelhantes na venda do Manchester United. Nascido no Catar, Sheikh Jassim é filho de um antigo primeiro-ministro catari, Hamad Bin Jassim Bin Jaber Al Thani, além de dono do Qatar Islamic Bank, uma das maiores instituições bancárias do país. É também dono da Nino Two Foundation, uma fundação através da qual, como se prontificou a esclarecer, será feita a eventual entrada no clube, defendendo assim o cariz privado do negócio.

Pouco se conhece sobre Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani além de ter estudado no Reino Unido: frequentou uma escola privada na adolescência e, mais tarde, formou-se na Real Academia Militar de Sandhurst. Terá sido durante esse período, escreve a “Sky Sports”, que fomentou o seu interesse pelo Manchester United. E tem sido noticiado que o catari quererá comprar 100% do capital do clube vencedor da Taça da Liga inglesa desta época, onde jogam Bruno Fernandes e Diogo Dalot.