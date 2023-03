Jesualdo Ferreira foi demitido do Zamalek em janeiro. E agora outra vez

O treinador português Jesualdo Ferreira foi esta quarta-feira novamente demitido do comando técnico dos egípcios do Zamalek, na sequência dos maus resultados da equipa de futebol, somando dois despedimentos no espaço de dois meses.

“Obrigado Jesualdo Ferreira por tudo o que fez pelo nosso clube. Desejamos-lhe os maiores sucessos para o futuro”, escreveu o Zamalek na sua conta oficial no Twitter.

A oficialização da saída do experiente técnico, de 76 anos, surge poucos dias depois da derrota na Argélia, frente ao Belouizdad, por 2-0, para a Liga dos Campeões africana, e que ditou a eliminação da equipa, que está inserida no Grupo D daquela competição, quando falta disputar ainda uma jornada.

O técnico português já tinha sido demitido em finais de janeiro, também devido ao insucesso desportivo, na sequência da derrota por 3-0 frente ao Al Ahly, mas acabaria por regressar poucas semanas depois ao cargo a pedido do presidente Mortada Mansour.

Depois de ter conduzido o Zamalek ao título de campeão do Egito na época passada, Jesualdo Ferreira não conseguiu manter a equipa na senda dos bons resultados e segue atualmente em quinto lugar na Liga egípcia, a 11 pontos do líder Al Ahly, que tem menos dois jogos realizados.