Quase um milhão e meio de adeptos tentou comprar bilhete para o primeiro jogo da Argentina após o Mundial

Mais de um milhão de pessoas tentaram adquirir, através da Internet, bilhete para o particular entre a Argentina e o Panamá, em Buenos Aires, o primeiro jogo dos campeões do Mundo de futebol após o triunfo no Catar.

De acordo com a imprensa argentina, a fila de espera virtual na página responsável pela venda de ingressos para o jogo do dia 23 de março, no mítico Estádio Monumental, chegou a um total de um milhão e 400 mil adeptos, com os bilhetes a ficarem esgotados em apenas duas horas, informação mais tarde confirmada pela federação argentina (AFA).

No total, estavam disponíveis 63 mil bilhetes para o jogo, embora o recinto de Buenos Aires tenha capacidade para 80 mil espectadores.

Segundo a AFA, haverá um espetáculo antes e depois do jogo, com os adeptos com bilhetes a serem aconselhados a chegar ao Estádio Monumental cinco horas antes do início da partida.

Nicolás Otamendi, central de Benfica e campeão no Catar, é um dos convocados do selecionador argentino Lionel Scaloni, assim como o capitão Lionel Messi.

Cinco dias depois, em 28 de março, a Argentina volta a disputar nova particular, desta vez contra Curaçao, mas em Santiago del Estero, a cidade mais antiga do país.