Para combater as perdas de tempo, MLS anuncia teste à “regra da substituição cronometrada” na sua liga de reservas

A luta para aumentar o tempo útil de jogo tem centrado discussões no futebol internacional. Na sua última reunião anual, a International Board (IFAB), o órgão máximo no que respeita às leis do futebol, abordou de novo a questão, nomeadamente através do aumento da quantidade de minutos de compensação que se viu no Mundial 2022, tendência acolhida “positivamente” pela IFAB.

Mas outras abordagens estão em equação. A MLS, liga norte-americana de futebol, vai fazer um teste à chamada "regra da substituição cronometrada". A norma, que irá ser aplicada no campeonato de reservas da MLS, dita que, quando há uma troca, o jogador tem 10 segundos para abandonar o terreno de jogo. Caso demore mais tempo, a equipa ficará com menos um durante um minuto.

Esta é mais uma medida da MLS para tornar a sua liga de reservas num palco preferencial para testes a possíveis alterações regulamentares. Em junho, a competição anunciou uma nova regra para as assistências médicas: se um jogador estiver no chão durante mais de 15 segundos, a equipa médica entrará em campo para o ajudar a sair. Quando estiver fora do terreno de jogo, será assistido e terá de ficar de fora durante três minutos.

Em dezembro, a MLS apoiou a Premier League no pedido à IFAB para que exista um teste a substituições temporárias por concussão. No entanto, a proposta foi rejeitada.