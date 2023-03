Depois da suspensão e de “dias surreais”, Lineker regressa à BBC e o canal vai rever orientações para atuação nas redes sociais

Depois de alguns dias de turbulência na “BBC” , na sequência dos tweets de Gary Lineker a criticar duramente a nova política de migração britânica e da consequente suspensão, o ex-futebolista e apresentador do “Match of the Day” vai voltar à antena do canal público.

A suspensão do apresentador fez cair, em solidariedade, vários comentadores, como Ian Wright ou Alan Shearer, e apresentadores como um baralho de cartas, tornando a transmissão do desporto neste fim de semana que passou num caos. Tim Davie, o diretor-geral da “BBC”, pediu desculpas esta segunda-feira pela interrupção da programação habitual. O “Match of the Day” é histórico na grelha da estação. O responsável anunciou ainda mudanças quanto à forma como os trabalhadores daquele canal devem atuar nas redes sociais.

“Toda a gente reconhece que foi um período difícil para o staff, contribuidores, apresentadores e, mais importante, para a nossa audiência”, admitiu Davie. “Peço desculpa por isso. A potencial confusão causada pelas áreas cinzentas da orientação da BBC para as redes sociais é reconhecida. Eu quero as coisas resolvidas e que o nosso conteúdo de desporto volte à antena.”

O primeiro-ministro, Rishi Sunak, dissera antes que a “prioridade” do seu executivo era travar os pequenos barcos que chegam ao Reino Unido, sendo que daí resultariam detenções e deportações. Lineker, “um freelancer” na “BBC”, segundo o próprio, rotulou a narrativa e as intenções do governo no âmbito da imigração como “para lá de horríveis”, sugerindo que visam “os mais vulneráveis” e chegou a comparar a linguagem usada pela nova legislação e pelos governantes com aquela ouvida nos tempos da Alemanha nazi.

A “BBC”, acionando os mecanismos inscritos nos livros, reagiu e considerou aquela intervenção do ex-futebolista como “uma quebra dos protocolos da companhia”, pois o antigo goleador deveria “afastar-se de tomar partido em matérias políticas ou em controvérsias”.

Lineker, mesmo durante a suspensão, reforçou as suas palavras. Davie reconheceu agora que o equilíbrio entre a imparcialidade exigida aos elementos da “BBC” e a liberdade de expressão era difícil. Segundo o “The Guardian”, as tais orientações que pretendem limitar a exposição de trabalhadores nas redes sociais visam apenas aqueles que trabalham nas áreas das notícias e política.

As novas orientações da “BBC” para vão ter em conta os freelancers que não estão na esfera da política ou das notícias, diz ainda o diário britânico. Lineker celebrou, num comunicado assinado juntamente com o diretor-geral da “BBC”, o desfecho feliz.

“Estou contente por termos encontrado um caminho para avançar. Apoio esta revisão e estou ansioso por voltar à antena”, declarou o ex-jogador, que classificou como “dias surreais” os últimos tempos. Apesar disso, não deixou de expressar novamente apoio aos migrantes e a quem chega desamparado: “Embora tenham sido dias difíceis, não se compara com os que fogem de suas casas da perseguição ou da guerra para procurar um refúgio numa terra distante”.