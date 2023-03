O futebol é só um jogo e o treinador do Valladolid deixou jogador ir ver nascimento do filho: “Tem de ir, é uma questão de vida”

José Rojo Martín é vulgarmente conhecido no futebol por Pacheta e vai na segunda época a treinar o Valladolid, na La Liga, onde está na 14.ª posição à qual ajudou a vitória caseira, no domingo, frente ao Espanyol, por 2-1. Lá esteve ele, de camisa e colete a orientar a equipa do banco de suplentes para, no final, comparecer diante dos jornalistas na habitual conferência de imprensa, onde o questionaram sobre a ausência de Javi Sánchez, defesa central da equipa.

O treinador justificou-a de bom grado e com o ar mais natural do planeta, porque o motivo de o jogador ter sido autorizado a não participar no encontro suplanta qualquer exigência futebolística - foi para ir assistir ao nascimento do primeiro filho, que coincidiu com o horário do jogo. “O mais normal é que ele vá, que esteja com a sua mulher, porque não sabes o que pode acontecer. Tens de estar lá. E a emoção se te deixam ver o nascimento do teu filho, não há nada mais do que isso na vida”, aprontou-se a explicar.

Pacheta resumiu, ainda, que o futebol, no fundo, é apenas isso, um jogo. “Aqui ganhamos ou perdemos, mas o nascimento de uma vida não tem discussão alguma. Não tem”, defendeu. “Um jogo de futebol é importante, mas jogou outro companheiro, ganhámos e o rapaz este com a sua mulher. Todos felizes”, constatou o técnico, falando pausadamente, como se lhe perguntassem por algo tão óbvio que não merecia ser argumentado.

O técnico, de 54 anos, indicou ainda que “a maioria de nós teremos uma situação como esta na vida, ou duas”, isso será “o mais normal”, dizendo sem o dizer diretamente que não seria ele a tomar uma decisão que impedisse um futebolista de estar presente no nascimento de um filho. Nas redes sociais, o Valladolid - clube que tem Ronaldo Nazário de Lima, o ‘Fenómeno’, como dono - partilhou um vídeo das declarações de Pacheta com a legenda: “Sempre orgulhosos dos valores que transmites”.